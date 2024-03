FC Bayern lässt mit Kampfansage aufhorchen

IMAGO/Ulrich Wagner

Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus: Halil Altintop

Am Dienstag wollen die A-Junioren des FC Bayern Geschichte schreiben: Im ersten Youth-League-Viertelfinale der Klub-Historie ist Olympiakos Piräus der Gegner. Campus-Leiter Halil Altintop stimmt die U19 auf ein heißes Duell ein.

"Piräus hat sich als Griechischer Meister über den Meisterweg für das Viertelfinale qualifiziert. In der K.o-Runde haben sie zunächst Inter Mailand und dann den RC Lens im Elfmeterschießen besiegt. Wir müssen uns also auf einen nervenstarken Gegner einstellen. Ich erwarte aber auch eine technisch gut ausgebildete und physisch starke Mannschaft, die uns sicherlich alles abverlangen wird", warnte der Ex-Profi in einem Interview auf der Vereins-Homepage.

Ein dramatischer 3:2-Erfolg gegen Feyenoord Rotterdam hatte den Talenten des FC Bayern den Weg in die Runde der letzten Acht geebnet. Nun wollen die Schützlinge von Coach Rene Maric mehr.

Altintop betonte: "Wir sollten einfach über 90 Minuten so Fußball spielen wie in der ersten Halbzeit gegen Feyenoord und so leidenschaftlich kämpfen wie nach dem 2:3 der Rotterdamer. Dann rechne ich uns große Chancen aus, das nächste Kapitel in der diesjährigen Erfolgsgeschichte zu schreiben."

Beim FC Bayern hofft man jetzt auf ein volles Stadion mit feuriger Stimmung. "Gegen Piräus wird auch das öffentliche und mediale Interesse nochmal größer sein. Für viele dieser Jungs ist es auf Vereinsebene sicherlich das bis dato größte Spiel ihrer noch jungen Karriere", merkte Altintop an.

FC Bayern will "viele Spieler für den Profifußball entwickeln"

Deutsche Mannschaften haben sich in der Youth League bislang eher selten mit Ruhm bekleckert. Der FC Bayern will daran etwas ändern und strebt das Final-Four in Nyon an.

"Es wäre für den Nachwuchs des FC Bayern sicherlich ein großer Erfolg. Auch für den gesamten deutschen Fußball wäre es ein Ausrufezeichen, wenn wir und vielleicht auch Mainz 05 dieses Turnier erreichen würden", erklärte Altintop.

Für die Youngster wäre "das Weiterkommen äußerst wertvoll", ergänzte der Ex-Schalker: "In jedem Spiel in diesem internationalen Wettbewerb gegen die besten Mannschaften aus ganz Europa lernen sie unheimlich viel dazu und sammeln wichtige Erfahrungen für ihren weiteren Weg. Und darum geht's uns ja in erster Linie: Wir wollen unsere Talente bestmöglich fördern und fordern, um möglichst viele Spieler für den Profifußball zu entwickeln."