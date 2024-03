Bericht: FC Bayern hat Barca-Juwel weiter auf dem Zettel

IMAGO/Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock

Auch der FC Bayern soll an Pau Cubarsi (r.) dran sein

In den letzten Wochen hat sich Pau Cubarsi beim FC Barcelona als Stammspieler festgespielt. Auch am vergangenen Freitagabend stand er wieder 90 Minuten lang auf dem Feld, als sich Barca mit 1:0 gegen RCD Mallorca durchsetzte. Das Abwehr-Juwel zieht derzeit alle Blicke auf sich - wohl auch die des FC Bayern.

In einem Medienbericht der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" heißt es nämlich, dass der FC Bayern einer von mehreren Top-Klubs aus den europäischen Spitzen-Ligen sei, der den 17-Jährigen ins Visier genommen habe. Über das vermeintliche Interesse der Münchner wurde schon vor einigen Wochen von spanischen Quellen berichtet.

Neben dem deutschen Rekordmeister soll Pau Cubarsi auch bei Manchester City, dem FC Chelsea und dem FC Arsenal in den Fokus gerückt sein.

Seit Jahresbeginn hat sich das Eigengewächs aus der berühmten Barca-Nachwuchsakademie La Masia bei Cheftrainer Xavi als Stammspieler etabliert. An der Seite von Ilkay Gündogan, Joao Felix, Robert Lewandowski und Co. spielt sich der Innenverteidiger derzeit mehr und mehr in den Fokus und überzeugte zumeist mit stabilen Leistungen in der Hintermannschaft der Katalanen.

Zwar ist Pau Cubarsi noch langfristig bis 2026 an den FC Barcelona gebunden, soll allerdings derzeit noch eine vergleichsweise niedrige Ausstiegsklausel in Höhe von unter zehn Millionen Euro in seinem Arbeitspapier stehen haben.

Youngster tendiert wohl zu Barca-Verbleib

Geht es nach der Blaugrana, soll der Vertrag mit dem Senkrechtstarter nun möglichst schnell verlängert werden, die Ausstiegsklausel dann auf schwindelerregende eine Milliarde Euro erhöht werden. Ein entsprechendes Angebot soll der Teenager auch schon vorliegen haben.

Noch besteht beim FC Barcelona aber die Sorge, dass einer der genannten Großklubs aus dem europäischen Ausland dazwischen grätscht und Pau Cubarsi aus der LaLiga weg locken könnte.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll der Defensivmann aber derzeit noch zu einem Verbleib bei Barca tendieren.