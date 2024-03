DFB-Nominierung? Für Mittelstädt zählt "nur der VfB"

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Maximilian Mittelstädt besitzt beim VfB Stuttgart einen Vertrag bis 2026

Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart winkt Medienberichten zufolge eine erstmalige Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft. Der 26-Jährige weiß: Der Wechsel von Hertha BSC zu den Schwaben hat ihm besonders gut getan.

"Natürlich war bei Hertha nicht alles schlecht. Aber einige Dinge haben meiner persönlichen Entwicklung nicht gut getan", erklärte Mittelstädt im Gespräch mit der "FAZ": "Und ich glaube, dass es deshalb damals auch nicht weiter mit der Nationalmannschaft geklappt hat."

Der gebürtige Berliner hatte von der U18 bis zur U21, für die er fünf Länderspiele absolvierte, alle Nachwuchsmannschaften des DFB durchlaufen. Danach ging es für Mittelstädt aber nie weiter nach oben. Bei Hertha BSC schaffte er früh den Sprung zum Bundesliga-Profi, vor seinem Wechsel im vergangenen Sommer zum VfB Stuttgart kam er für seinen Ausbildungsklub auf immerhin 157 Pflichtspiele.

Doch es ist vor allem die aktuelle Saison, in der Mittelstädt auf der linken Abwehrseite zu überzeugen weiß. In der Überraschungsmannschaft der Bundesliga hat er sich seinen Stammplatz im Verlauf der Spielzeit erkämpft. Seit Wochen befindet er sich in bestechender Form, zuletzt sprangen auch mehrere direkte Torbeteiligungen heraus.

Mittelstädt: DFB-Nominierung "wäre ein absoluter Traum"

Eine Berufung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele gegen die Niederlande und gegen Frankreich "wäre ein absoluter Traum", so Mittelstädt. Dennoch bleibe sein Fokus vorerst allein auf den Leistungen im Klub.

"Für mich zählt aktuell trotzdem nur der VfB Stuttgart", stellte der 26-Jährige klar. Er wisse, dass er nur "dann Chancen auf eine Nominierung für die Nationalmannschaft habe", wenn auch die Leistungen beim VfB stimmen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird am Donnerstag seinen Kader bekannt geben. Neben Mittelstädt dürften dann auch drei seiner Mitspieler dabei sein: Deniz Undaz, Waldemar Anton sowie Chris Führich, der im letzten Oktober bereits ein Länderspiel hat absolvieren dürfen.