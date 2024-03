Bericht: FC Bayern hat Abwehrkante weiter auf dem Schirm

IMAGO/Conor Molloy/News Images

Jarrad Branthwaite (r.) spielte zuletzt unter anderem gegen Erling Haaland

Der FC Bayern schaut sich weiter intensiv nach möglichen Neuzugängen für die kommende Transferperiode um. Dabei soll auch eine englische Abwehrkante weiter auf dem Zettel der Münchner stehen.

Wie der türkische Transferexperte Ekrem Konur vermeldete, soll der FC Bayern weiterhin die Entwicklung von Jarrad Branthwaite vom FC Everton beobachten. Der 1,95-m-Hüne wurde schon vor Monaten mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht, zuvor auch schon mal beim Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund gehandelt.

Branthwaite spielt derzeit mit dem FC Everton gegen den Abstieg aus der Premier League, rangiert mit den Toffees nur auf dem 16. Tabellenplatz in der englischen Meisterschaft. Sollte es tatsächlich zum Super-GAU in Everton kommen und das Team aus der Erstklassigkeit absteigen, gilt ein Abschied des Stammspielers als sicher.

Hält Everton die Klasse, soll sich um den 22-Jährigen, der noch einen langfristigen Vertrag bis 2027 im Verein besitzt, weiter intensiv bemüht werden.

Auch Real Madrid wohl an Bayern-Flirt dran

Branthwaite ist beim FC Everton seit dieser Saison unumstrittener Stammspieler. Nachdem er im letzten Jahr noch an die PSV Eindhoven verliehen wurde, bestritt er in 2023/2024 bereits 31 Pflichtspiele für die Mannschaft von Teammanager Sean Dyche. Das Besondere dabei: In allen 31 Partien in Premier League, FA Cup und League Cup stand der Innenverteidiger dabei über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.

Sollte der FC Bayern seine Bemühungen um einstigen U21-Nationalspieler Englands weiter intensivieren, müsste er sich wohl der großen Konkurrenz aus dem europäischen Ausland erwehren. Der Linksfuß soll nämlich bei gleich mehreren Top-Adressen in Fußball-Europa gehandelt werden.

So bringt ihn Transferexperte Ekrem Konur auch unter anderem mit Real Madrid und Manchester United in Verbindung.