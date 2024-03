Titellose Bayern-Saison? Klub-Legende hadert mit Tuchel

IMAGO/Dave Bedrosian

Paul Breitner äußerte sich zum derzeitigen Zustand des FC Bayern

Die Champions League ist in dieser Spielzeit die einzig verbliebene realistische Chance, dass der FC Bayern doch noch einen Titel gewinnen könnte. Im Pokal sind die Münchner längst raus, in der Bundesliga scheint der Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen einfach viel zu groß. Klublegende Paul Breitner machte in erster Linie Cheftrainer Thomas Tuchel dafür verantwortlich, dass es in München die erste titellose Saison seit 2011/2012 geben könnte.

Der Weltmeister von 1974 prangerte vor allem das vermeintlich gestörte Binnenklima im Profi-Kader des FC Bayern an. Thomas Tuchel habe immer wieder Spieler öffentlich angezählt oder nach Verstärkungen gerufen. Für die Atmosphäre innerhalb einer Mannschaft sei das schädlich gewesen, stellte Breitner bei einem TV-Auftrtitt im "BR" klar.

"Du hast einen Meister oder einen Chef, bei dem du, wenn du morgens ins Auto oder in den Zug oder die Trambahn einsteigst, um in die Arbeit zu fahren, so einen dicken Hals kriegst", sprach Breitner aus, wie sich wohl mehrere Bayern-Stars im Laufe dieser Saison gefühlt hätten.

Der 72-Jährige, der selbst mit dem FC Bayern fünfmal Deutscher Meister wurde, betonte, dass er in der Mannschaft generell keine fehlende Qualität feststellen würde. Einen großen Umbruch im kommenden Transfer-Sommer würde Breitner laut eigener Aussage daher nicht unbedingt gutheißen: "Warum Umbruch? Da ist ein Kader von 25 Spielern, davon haben 20 internationale oder sogar Weltklasse. Die Mannschaft braucht nur eine Sache: Eine gute Stimmung."

Königsklassen-Duell mit Arsenal warten auf den FC Bayern

Genau daran sei Thomas Tuchel letztlich beim deutschen Rekordmeister gescheitert, ist sich Breitner sicher.

In der Bundesliga rangiert der FC Bayern neun Spieltage vor Saisonende mit zehn Punkten Rückstand auf die Werkself aus Leverkusen nur auf dem zweiten Platz, in der Königsklasse steht mit dem englischen Tabellenführer FC Arsenal ebenfalls eine Mammutaufgabe bevor.