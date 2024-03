Medien: VfB Stuttgart hat Paulis Abwehrrecken im Visier

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Eric Smith ist Leistungsträger beim FC St. Pauli

Auf der Suche nach weiteren Verstärkungen für die Defensivreihe ist der VfB Stuttgart angeblich bei Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli fündig geworden. Schon im Winter waren die Schwaben an Abwehrchef Eric Smith dran. Ein Transfer scheiterte aber aus finanziellen Gründen - und im Sommer wohl auch aus sportlichen.

Eric Smith ist die große Konstante in der Innenverteidigung des FC St. Pauli. Der 27-Jährige verleiht der Defensive der Hamburger viel Stabilität und schickt sich an, mit seiner Mannschaft den vorzeitigen Aufstieg in die Bundesliga klarzumachen.

Aktuell rangiert der FC St. Pauli mit satten zehn Punkten Vorsprung vor dem Dritten Hamburger SV in der Zweitliga-Tabelle. Die langersehnte Rückkehr in die Erstklassigkeit scheint mittlerweile nur noch Formsache zu sein.

Sollte der Kiez-Klub tatsächlich in die Bundesliga zurückkehren, wäre ein Verbleib von Eric Smith wohl garantiert. Dann nämlich hätte der Schwede gar keine Ambitionen mehr, den Verein zu verlassen, für den er seit Januar 2021 spielt.

FC St. Pauli würde mit Smith verlängern

Im Falle des Nicht-Aufstiegs würde ansonsten der VfB Stuttgart wohl noch einmal vorstellig werden bei den Hansestädtern.

Laut "Sport Bild" hatten die Schwaben im letzten Januar bereits ernsthaftes Interesse signalisiert. Laut dem Fachmagazin wäre Smith für sechs Millionen Euro Ablöse zu haben gewesen. Das war dem VfB um Chef-Kaderplaner und Sportdirektor Fabian Wohlgemuth aber zu viel, sodass der Deal nicht zustande kam.

Der ehemalige schwedische U-Nationalspieler besitzt noch einen Vertrag bis 2025 am Millerntor. Sollte der Aufstieg in die erste Liga gelingen, stehen die Zeichen mittlerweile eher auf eine Vertragsverlängerung beim FC St. Pauli als auf einen millionenschwerer Verkauf. Als zu routiniert und zu wichtig hat sich der Innenverteidiger erwiesen, der als konstantester Abwehrspieler unter Cheftrainer Fabian Hürzeler gilt.