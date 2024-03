Medien: Top-Klub heiß auf Wirtz-Verpflichtung

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Florian Wirtz überzeugt bei Bayer Leverkusen

Florian Wirtz ist einer der Erfolgsgaranten von Bayer Leverkusen. Der offensive Mittelfeldspieler wird längst mit europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Auch der Name des FC Bayern fällt im Zuge der Gerüchte immer wieder. Real Madrid strebt offenbar eine Verpflichtung des Nationalspielers an, jedoch nicht im kommenden Sommer.

Wie das spanische Portal "fichajes.net" berichtet, scheint Real Madrid im Transfer-Tauziehen um Wirtz zurzeit die Oberhand zu haben. Der Tabellenführer der Primera División will den 20-Jährigen aber wohl noch nicht im kommenden Sommer verpflichten, sondern bis 2025 oder gar 2026 warten.

Wirtz besitzt bei Bayer Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027. Momentan deutet sich an, dass der Youngster noch mindestens eine weitere Saison für die Rheinländer spielt.

"Wenn Florian in der nächsten Saison mit Leverkusen in der Champions League spielt, geht er in die nächste Ausbildungsphase", sagte dessen Vater und Berater Hans Wirtz zuletzt in der "Sport Bild". Der Bundesliga-Tabellenführer hat bereits 21 Punkte Vorsprung auf den fünften Platz, die Qualifikation für die Königsklasse ist somit nur noch Formsache.

FC Bayern, FC Liverpool und Co. - großer Poker um Florian Wirtz?

"fichajes.net" nennt mit dem FC Liverpool und FC Arsenal aus der Premier League zwei weitere europäische Schwergewichte, die mit einem Kauf von Wirtz liebäugeln sollen.

Der FC Bayern wird ebenfalls immer wieder mit dem Spielmacher in Verbindung gebracht. Jedoch wollen sich die Münchner im kommenden Transferfenster offenbar vor allem nach einem defensiven Mittelfeldspieler umschauen.

Sollte Wirtz tatsächlich bei Bayer Leverkusen bleiben, würde sich der Poker ohnehin um weitere Monate hinauszögern. Das DFB-Juwel war im Januar 2020 aus der Jugend des 1. FC Köln zum Rivalen aus dem Rheinland gewechselt.