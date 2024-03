Ex-Bayern-Star gibt Fehleinschätzung zu

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Joao Cancelo hat auf seine Zeit beim FC Bayern zurückgeblickt

Im letzten Jahr machte Joao Cancelo vieles richtig: Bei seiner halbjährigen Leihe zum FC Bayern sammelte der Portugiese einige Spielminuten und vor allem einen wichtigen Titel: die Deutsche Meisterschaft. Nun hat der rechte Verteidiger auf sein Intermezzo in München zurückgeblickt und dabei auch eine Fehleinschätzung eingestanden.

Vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 trug Joao Cancelo das Trikot des FC Bayern. Eine Zeit, auf die der Abwehrspieler, der offiziell noch bis 2027 bei Manchester City unter Vertrag steht und der nun an den FC Barcelona ausgeliehen ist, gern zurückblickt - trotz aller Unwägbarkeiten.

"Bestimmte Dinge haben dazu geführt, dass ich letztes Jahr an Bayern München ausgeliehen wurde. Ich bereue es nicht, auch wenn City die Champions League gewonnen hat", sagte Cancelo in einem Gespräch mit der portugiesischen Sportzeitung "A Bola" und fügte an: "Ich habe das Gefühl, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe."

Bayern sei ein Verein gewesen, "der mich wirklich wollte", freute er sich rückblickend und verriet zudem: Die Bayern "wollten mich schon vor meiner Vertragsverlängerung [bei ManCity, d.Red]". Anfang 2022 verlängerte der Portugiese bis 2027 beim Team von Trainer Pep Guardiola.

"Bayern war ein Verein, der mir in den sechs Monaten, die ich dort war, viel gegeben hat. Ich habe mit großartigen Spielern zusammengespielt und der Verein war spektakulär", schickte Cancelo ein Lob nach München.

Ex-Bayern-Star Cancelo lobt die Bundesliga und den BVB

Allerdings musste der portugiesische Nationalspieler auch zugeben, dass er vor seinem Wechsel einer Fehleinschätzung unterlegen hatte.

"Die Bundesliga war schwieriger als ich dachte. Ich dachte, die Bundesliga sei einfacher, als sie war, und dass die Bayern viel mehr dominieren würden, vor allem weil sie zehn Titel in Folge gewonnen hatten", gab der 29-Jährige zu.

Durch den guten Lauf von Borussia Dortmund sei es "kompliziert" geworden in der Meisterschaft. Der BVB habe "guten Fußball" gespielt.

Am Ende setzten sich jedoch die Bayern am letzten Spieltag im Meisterkampf durch, weil die Dortmunder im Parallelspiel patzten. So war es für Cancelo ein "Vergnügen, für dieses talentierte Team zu spielen und das Glück zu erleben, mit dem Verein einen Titel zu gewinnen".