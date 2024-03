Bericht: Barca verschiebt Kimmich-Pläne

IMAGO/Joaquim Ferreira

Spielt seit 2015 für den FC Bayern: Joshua Kimmich

Dem FC Barcelona wird seit Monaten großes Interesse an Joshua Kimmich vom FC Bayern nachgesagt. Der spanische Meister will seine Pläne für eine Verpflichtung des Nationalspielers aber offenbar in den Sommer 2025 verschieben.

Laut der spanischen "Sport" fehlt dem FC Barcelona im kommenden Transferfenster schlicht das nötige Geld, um Kimmich vom FC Bayern loszueisen. Einzig Star-Verkäufe könnten daran wohl etwas ändern.

Barca würde Kimmich aber dennoch gerne unter Vertrag nehmen, heißt es. Demzufolge schielen die Katalanen auf eine ablösefreie Verpflichtung im Sommer 2025, dann endet das aktuelle Arbeitspapier des 29-Jährigen an der Säbener Straße.

FC Bayern: Joshua Kimmich lässt Zukunft offen

Der FC Bayern will einen Kimmich-Abgang zum Nulltarif um jeden Preis verhindern. Münchens Sportvorstand Max Eberl hatte sich zuletzt mit dem etatmäßigen Mittelfeldmann getroffen. Laut "Abendzeitung" habe es sich dabei um Sondierungsgespräch und keine konkreten Vertragsverhandlungen gehandelt.

Kimmich hatte seine Zukunft beim FC Bayern zuletzt offen gelassen. "Für mich ist die Situation sehr klar. Ich habe immer noch über ein Jahr Vertrag, deswegen bin ich entspannt", sagte er der Tageszeitung "Welt".

FC Bayern: Fünf Klubs mit Chancen auf Joshua Kimmich?

Sollte sich ein Abschied andeuten, würde der FC Bayern offenbar mehr als 60 Millionen Euro für den Routinier fordern, behauptet "Sport".

Der FC Barcelona gilt schon lange als Kimmich-Interessent. "Sky" zufolge kommen für den Routinier im Falle eines Wechsel neben Barca lediglich Real Madrid, Manchester City, der FC Arsenal sowie der FC Liverpool infrage. Kimmich soll sich gleichwohl in München wohlfühlen.

Viel hängt wohl auch davon ab, wer an der Säbener Straße zur kommenden Saison auf Thomas Tuchel folgt. Der 50 Jahre alte Cheftrainer verlässt den Leverkusen-Verfolger im Sommer vorzeitig.