Ex-Münchner optimistisch: FC Bayern kann "Saison retten"

IMAGO

In der letzten Saison noch gemeinsam beim FC Bayern aktiv: Daley Blind und Jamal Musiala

Das Halbjahr von Daley Blind beim FC Bayern in der Vorsaison hat sich als riesengroßes Transfer-Missverständnis entpuppt. Dennoch drückt der Niederländer seinen Ex-Kollegen aus München die Daumen.

"Ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen", sagte Blind nach dem Testländerspiel der Elftal gegen die DFB-Auswahl am Dienstagabend gegenüber "Sky".

Damit meinte der 34-Jährige allerdings nicht den zwölften Meistertitel in Serie, sondern die Champions League. Der Königsklassen-Titel sei das große Ziel des FC Bayern, weiß auch der Abwehrspieler, "um die Saison zu retten."

Einfach wird das allerdings keineswegs. In der Champions League muss der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale gegen Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal bestehen.

In einem möglichen Halbfinale würde es gegen den Sieger des Duells Manchester City gegen Real Madrid gehen. Das Finale findet dann im Londoner Wembley-Stadion statt - wo die Münchner 2013 den Titel schon einmal im deutschen Duell gegen den BVB gewinnen konnten.

FC Bayern: Am 34. Spieltag "kann alles passieren"

In der Bundesliga ist derweil Tabellenführer Bayer Leverkusen mit zehn Punkten Vorsprung enteilt. Es werde "schwierig, Leverkusen zu schlagen", hob Blind hervor. "Aber sie müssen weiter daran glauben, so wie letztes Jahr", schob der Abwehrmann hinterher. "Am letzten Tag kann alles passieren."

Zwar absolvierte Blind während seines Intermezzos beim FC Bayern nur vier Bundesliga-Spiele, durch das späte Tor von Jamal Musiala am letzten Spieltag und dem Patzer von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 gewann er dennoch den Meistertitel in Deutschland.

Der Niederländer, der seit dieser Saison für die spanische Überraschungsmannschaft FC Girona spielt, bekannte zudem, dass der Kontakt zum FC Bayern noch nicht abgerissen ist. "Ich verfolge sie und natürlich Matthijs [de Ligt] sehr genau", so Blind.