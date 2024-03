Medien: Neuer-Einsatz "so gut wie ausgeschlossen"

IMAGO/Joeran Steinsiek

Manuel Neuer wird gegen den BVB angeblich eher nicht das Tor des FC Bayern hüten

Wenn der FC Bayern am Samstag (30. März, 18:30 Uhr) Borussia Dortmund zum Top-Spiel der deutschen Fußball-Bundesliga bittet, wird ein Superstar aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen. Das legt ein neuer Bericht nun nah.

Ein Einsatz von Bayern-Keeper Manuel Neuer gegen den BVB sei "aktuell so gut wie ausgeschlossen", berichtet die "Bild".

Der 38-jährige Schlussmann der Münchner verpasste die zurückliegenden Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) aufgrund eines leichten Muskelfaserrisses in den Adduktoren.

Am Mittwoch trainierte die Nummer eins des FC Bayern der "Bild" zufolge bei der nicht öffentlichen Übungseinheit zwar individuell, dass er bis Samstag fit genug für den Bundesliga-Kracher ist, soll dennoch eher unwahrscheinlich sein.

Allerdings lässt der Bericht ein nicht gerade kleines Hintertürchen offen. Angesichts von Neuers Comebackqualitäten könne man allerdings nie wissen, ob noch eine Wende erfolgt, heißt es.

Manuel Neuer beim FC Bayern unumstritten

Seinen Ruf als unermüdliches Stehaufmännchen untermauerte Neuer in der Saison 2023/24 bislang eindrucksvoll. Nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zog sich der Routinier einen Beinbruch zu und fiel sehr lange aus. Nicht wenige Experten mutmaßten, dass Neuer große Schwierigkeiten haben werde, an seine alten Glanzleistungen anzuknüpfen.

Neuer kehrte allerdings eindrucksvoll auf den Rasen zurück, ist längst wieder unumstritten beim FC Bayern und erhielt von Bundestrainer Julian Nagelsmann vor seiner jüngsten Verletzung sogar den Nummer-eins-Status für die Heim-Europameisterschaft 2024.

Auch nach sehr guten Leistungen von Neuer-Vertreter Marc-André ter Stegen im zurückliegenden Länderspieldoppelpack bleibt Neuers Status bestehen.

Sollte Neuer gegen den BVB ausfallen, steht den Münchnern mit Sven Ulreich ein gestandener Ersatz zur Verfügung. Zumindest statistisch wäre ein Einsatz des 35-Jährigen für den BVB jedoch eine gute Nachricht. Von 16 Partien gegen die Borussen gewann Ulreich nur fünf. Der Großteil stammt allerdings aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart,