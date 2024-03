FC Schalke 04 bestätigt Personal-Hammer

IMAGO/RHR-FOTO

Mathias Schober arbeitet nicht länger für den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat Medienberichte bestätigt, nach denen eine weitere Anpassung in der Führungsetage vorgenommen wird. Der bisherige Nachwuchschef Mathias Schober muss gehen.

Nächste Umstrukturierung beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04: Wie der Revierklub am Donnerstagmittag offiziell mitteilte, wird der Vertrag mit Ex-Torwart Mathias Schober aufgelöst. Die Zusammenarbeit endet nach "konstruktiven und wertschätzenden Gesprächen" mit sofortiger Wirkung.

Sein Posten als Direktor Knappenschmiede & Entwicklung wird nun gestrichen. Stattdessen werden seine Aufgaben künftig von Raffael Tonello übernommen. Zum 1. April übernimmt der 48-Jährige die neu geschaffene Stelle als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Top-Talente-Scout beim FC Schalke 04.

Tonello, in Mühlheim an der Ruhr geboren, war bis zuletzt als Chefscout beim FC Watford aktiv. Zuvor hatte er auch bei Eintracht Frankfurt als Scout gearbeitet. Als aktiver Profi absolvierte er einst 20 Bundesliga-Spiele für Fortuna Düsseldorf.

Darum trennt sich der FC Schalke 04 von Mathias Schober

Beim FC Schalke 04 soll nun in der Schnittstelle zum Profileistungszentrum das Thema Kaderplanung vorantreiben. Dabei wird er in "enger Zusammenarbeit mit Sportdirektor Marc Wilmots" fungieren, heißt es in der Mitteilung. Zudem übernimmt er die sportliche Leitung der königsblauen Nachwuchsmannschaften von der U17 bis zur U23. Dadurch soll eine "noch engere Verzahnung von Profi- und Nachwuchsleistungszentrum" sichergestellt werden.

"Mit der Verpflichtung von Raffael Tonello stellen wir eine wichtige Weiche im Prozess der grundsätzlichen Neustrukturierung des Sports. Raffael greift auf ein starkes Scouting-Netzwerk zurück und wird die Kaderplanung für eine erfolgreiche Spielzeit 2024/2025 maßgeblich mitgestalten", erklärte Vorstandschef Matthias Tillmann: "Wir freuen uns sehr, dass er bereits in den nächsten Tagen die Arbeit aufnehmen wird."

Zur Trennung von Mathias Schober fügte Der Schalke-Boss hinzu: "Wir haben uns lange und intensiv mit Mathias ausgetauscht, ihm unsere Beweggründe dargelegt, erklärt, warum die Neustrukturierung im Sport auch Auswirkungen auf das NLZ haben muss und welche neuen Impulse wir uns versprechen."

FC Schalke 04 treibt große Umstrukturierung voran

Schober, seit 2012 im Nachwuchsbereich der Knappen aktiv, sei "Schalker durch und durch" und habe sich in den vergangenen vier Jahren als Direktor der Knappenschmiede um den Klub "verdient gemacht – er hat den Nachwuchsfußball auf Schalke gestaltet und wichtige Talente ans Berger Feld gelockt sowie diese dem Lizenzbereich zugeführt, wie z.B. Malick Thiaw, Keke Topp und Assan Ouédraogo. Dafür gilt ihm unser Dank".

Der FC Schalke hatte sich zuletzt zudem vom Technischen Direktor André Hechelmann getrennt. Seine Aufgaben wurden intern auf mehrere Schultern verteilt. Auch der Abgang von Klub-Idol Gerald Asamoah wurde inzwischen verkündet, seine Position als Leiter Lizenz wird ersatzlos gestrichen.