Bayern-Offerte für Real-Star durchgesickert

IMAGO/Alberto Gardin/IPA Sport / ipa-a

Im Mittelpunkt: Arda Güler bejubelt einen Treffer mit seinen Real-Kollegen

Der FC Bayern ist auf seiner Suche nach frischen Kräften für das offensive Mittelfeld offenbar auf einen jungen Spieler von Real Madrid aufmerksam geworden, der verheißungsvolles Potenzial besitzt. Laut einem Medienbericht aus Spanien haben die Münchner Verantwortlichen sich sogar schon eine konkrete Offerte überlegt.

Seit Sommer 2023 steht Arda Güler bei Real Madrid unter Vertrag. 20 Millionen Euro überwiesen die Königlichen im letzten Jahr an Fenerbahce, um den hochtalentierten 19-jährigen Mittelfeldspieler aus der Türkei loszueisen. Großartig gespielt hat Güler seitdem aber noch nicht im Real-Dress, unter anderem, weil er zu Saisonbeginn mit einer Muskelverletzung lange ausfiel.

Ein Einsatz im Pokal und fünf kurze Einsätze in der Liga stehen für Güler damit lediglich zu Buche. Immerhin: Ein Tor sprang für den offensiven Mittelfeldmann dabei heraus. Er traf beim 4:0-Erfolg über Celta Vigo Mitte März.

Dass der Teenager trotz der geringen Berücksichtigung hohe Qualität mitbringt, zeigte Güler, der schon sechs Länderspiele für sein Heimatland auf dem Buckel hat, bereits in seiner Zeit bei Fenerbahce. Und wohl auch deswegen ist er nun ein Thema beim FC Bayern. Das jedenfalls behauptet "Defensa Central".

Wie das spanische Portal erfahren hat, sollen die Münchner Verantwortlichen starkes Interesse an Güler zeigen und den Offensivmann bereits im Sommer verpflichten wollen.

Zahlt der FC Bayern 40 Millionen Euro für Güler?

Deshalb soll man an der Säbener Straße bereits ein Angebot vorbereitet haben. Demnach sind die Bayern-Bosse bereit, Real 40 Millionen Euro für Güler zu bieten.

Die Madrilenen wollen laut dem Bericht aber vorerst die weitere Entwicklung Gülers abwarten und erst dann eine Entscheidung über einen Verbleib oder Verkauf treffen. Seine Zukunft bei den Königlichen - Vertrag bis 2029 hin oder her - sei derzeit völlig offen, heißt es.

Im Winter war auch Borussia Dortmund mit Güler in Verbindung gebracht worden. Damals behauptete die katalanische Online-Zeitung "El Nacional", dass der 19-Jährige auf Leihbasis zum BVB wechseln könnte. Am Ende blieb der türkische Nationalspieler aber in Madrid, die Dortmunder holten stattdessen Jadon Sancho zurück.