Terzic beim BVB "vorerst unantastbar"

IMAGO

Edin Terzic bleibt wohl Trainer des BVB

Mit dem Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern hat Edin Terzic seinen Sitz im Trainerstuhl des BVB gefestigt. Ein Rauswurf droht dem Coach offenbar nicht.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist Terzic beim BVB "vorerst wieder unantastbar". Fünf Pflichtspielsiege in Folge, darunter der Viertelfinal-Einzug in der Champions League, haben das Standing des Trainers demnach gestärkt.

Auch Sommer kann sich Terzic wohl zurücklehnen. Dem Bericht zufolge liefert der 41-Jährige derzeit genügend Argumente, um auch in der kommenden Saison das Vertrauen der Dortmunder Bosse zu genießen.

Kehl lobt BVB-Trainer Terzic

Lob erhielt Terzic zuletzt von Sportdirektor Sebastian Kehl. Nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Bayern betonte der Ex-Profi, dass er sich "riesig für den Trainer" freut: "In dem Moment wollte er es kurz genießen. Er hat so viel investiert und es war ihm so wichtig. Das Trainerteam hat großartige Arbeit geleistet."

Der BVB-Manager ergänzte: "Der Matchplan war großartig, es hat alles gepasst."

Bei Borussia Dortmund gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Gerüchte um potenzielle Nachfolger für Terzic. Der Vertrag des Trainers ist zwar noch bis 2025 datiert, bei den Schwarz-Gelben soll er aber nicht unumstritten sein, weil der amtierende Vizemeister in dieser Saison zu weit hinter den Erwartungen geblieben ist, hieß es zuletzt.

Auf die Frage, ob ihn die Diskussionen um seine Person berührt hat, sagte Terzic nach dem Bayern-Sieg: "Es ist ziemlich schwer mit euch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir verlieren, ist eh alles scheiße. Wenn wir gewinnen, werden uns Fragen gestellt, warum der nicht gespielt habe. Jetzt haben wir gegen die Bayern gewonnen und wir reden wieder über etwas Negatives, was in den letzten Wochen war. Wir haben einen wirklich tollen Sieg eingefahren, darüber freuen wir uns extrem."