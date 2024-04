Matthäus zur Bayern-Pleite: "Unterirdisch! Katastrophal!"

IMAGO/Ulrich Wagner

Lothar Matthäus kritisierte die Stars des FC Bayern scharf

Die fünfte Bundesliga-Niederlage der laufenden Saison für den FC Bayern tat besonders weh. Beim 0:2 am Samstagabend gegen Borussia Dortmund zeigten sich die Münchner erschreckend harmlos und leidenschaftslos, ließen bisweilen die nötige Einstellung gegen den BVB vermissen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ging auch zwei Tage nach der Pleite im Bundesliga-Klassiker hart ins Gericht mit seinem Ex-Klub.

In seiner "Sky"-Kolumne schrieb der Weltmeister-Kapitän von 1990 von einer "unterirdischen Leistung auf dem Platz". Auch mit der Spielanalyse von FCB-Cheftrainer Thomas Tuchel zeigte sich Lothar Matthäus im Nachgang nicht einverstanden: "Sich danach über mögliche Elfmeter zu beschweren, hätte er (Thomas Tuchel, Anm. d. Red.) sich nach so einer katastrophalen Vorstellung auch schenken können. Das macht man als Bayern München nicht."

Nach der zweiten Heimniederlage der laufenden Saison rangiert der FC Bayern zwar weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, weist allerdings einen extrem großen Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen auf.

13 Zähler in sieben Spielen sind nach Ansicht Matthäus' keinesfalls mehr aufzuholen. Das läge nach Ansicht des 62-Jährigen nicht nur an der überragenden Form der Werkself, sondern vor allem auch an den auffallend großen Leistungsschwankungen des FC Bayern.

Matthäus mit schonungsloser Kritik am FC Bayern

"Es geht gegen Borussia Dortmund, den größten Konkurrenten der letzten Jahre und die halbe Welt schaut zu. Da dürfen nicht nur alle Fans, die für viel Geld ins Stadion kommen, darauf vertrauen, dass ihre Helden sich für dieses Trikot zerreißen. Aber das haben sie ehrlich gesagt schon die halbe Saison nicht getan. Alle paar Wochen liefert die Mannschaft von Thomas Tuchel unerklärlich schlechte Leistungen ab."

Gegen den BVB habe Matthäus lediglich Rechtsverteidiger Kimmich in Normalform beobachtet. Ansonsten kritisierte der langjährige Bayern-Spieler das Gro des Münchner Starensembles schonungslos: "Was besprechen die eigentlich, wenn sie sich immer wieder mal zu einem Team-Abend treffen? Sie sollten dann nicht nur ihr Steak essen und ein Gläschen Wein trinken, sondern Tacheles reden. Es gibt in dieser Mannschaft zu viele Spieler und vielleicht auch Menschen drum herum, die weder wissen noch vorleben, was es heißt, für Bayern München zu arbeiten."