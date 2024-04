Darts-Star stichelt gegen FC Bayern und BVB

IMAGO/Shane Healey

Darts-Ass Stephen Bunting besuchte den Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern und BVB

Über das Oster-Wochenende gastierte die internationale Darts-Elite für den German Darts Grand Prix in München. Stephen Bunting nutzte die Gelegenheit, um den Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern und BVB im Stadion zu verfolgen. Einen kleinen Seitenhieb konnte sich der Fan des FC Liverpool im Anschluss nicht verkneifen.

Für viele deutsche Fußball-Fans dürfte ein Stadionbesuch des Bundesliga-Klassikers zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund ganz oben auf der Wunschliste stehen. Auch Darts-Star Stephen Bunting, der für den German Darts Grand Prix in München weilte, ließ sich die Chance auf einen Besuch des Topspiels nicht entgehen.

Der bekennende Fan des FC Liverpool nutzte seinen freien Tag für einen Ausflug in die Allianz Arena, wo er den 2:0-Sieg des BVB über den deutschen Rekordmeister aus nächster Nähe verfolgen konnte. Mit der Atmosphäre an der Anfield Road sei die Stimmung aber nicht zu vergleichen.

FC Bayern vs. BVB "war nicht das beste Spiel"

"Es war nicht das beste Spiel, aber die Stimmung war sehr gut. Nicht wie in Anfield, Anfield ist außergewöhnlich, aber es war trotzdem gut", sagte "The Bullet" am Sonntag im Interview mit "Sport1". Dennoch habe er sich sehr gefreut, erstmals ein Spiel des deutschen Oberhauses gesehen zu haben.

"Es war nett, erkannt zu werden in der Arena. Viele Menschen haben mich nach einem Foto gefragt. Es wäre zwar noch cool gewesen, ein paar Spieler zu treffen, aber es war trotzdem eine großartige Erfahrung dort zu sein", berichtete der 38-jährige Engländer weiter, der aus sportlicher Sicht ein weitaus weniger glückliches Wochenende in München erlebte.

Für den amtierenden Masters-Sieger war bereits in der zweiten Runde Schluss. Jermaine Wattimena, der erst im Viertelfinale an Michael van Gerwen scheiterte, schickte Bunting recht deutlich mit 6:2 nach Hause.