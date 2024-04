Hier läuft Leverkusen vs. Düsseldorf live in TV und Stream

IMAGO/UWE KRAFT

Stürmt Bayer Leverkusen ins DFB-Pokalfinale?

Im Halbfinale des DFB-Pokals trifft Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen am Mittwochabend um 20:45 Uhr auf den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Wo ist die Partie live im Free-, Pay-TV und Stream zu sehen? sport.de gibt den Überblick.

Die Rollen vor dem zweiten Pokal-Halbfinale sind klar verteilt: Alles andere als ein Sieg von Bayer Leverkusen gegen die Düsseldorfer Fortuna wäre eine Sensation. Im Weg steht der Werkself allerdings nicht nur ein in dieser Saison richtig stark aufspielender Zweitligist, sondern auch die allseits gefürchteten Pokal-Gesetze.

Ob sich die Leverkusener zum ersten Mal in dieser Saison aus der Bahn und somit dem Pokal werfen lassen, scheint jedoch äußerst unwahrscheinlich, schließlich ist die Elf von Xabi Alonso 2023/24 in sage und schreibe 39 Pflichtspielen ungeschlagen (34 Siege, 5 Unentschieden). Dem gegenüber steht die Bilanz der Düsseldorfer, die in 31 Pflichtspielen "nur" 17 Mal als Sieger vom Platz gingen und dabei sieben Mal verloren.

Pokal-Halbfinale live im Free-TV

Der Weg ins Halbfinale lief für beide Mannschaften ganz ähnlich. Beide schalteten in den ersten drei Runden drei Außenseiter aus und rangen im Viertelfinale einen Konkurrenten auf Augenhöhe nieder. Leverkusen bezwang in der Runde der letzten Acht den VfB Stuttgart, Düsseldorf den Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli.

Die große Frage ist nun: Wer setzt seinen Lauf weiter fort? Schafft Fortuna Düsseldorf die Sensation und macht den Triple-Traum der Leverkusener zunichte? Oder macht die Werkself einfach weiter und stürmt ins Finale? Die Antwort gibt es am Mittwoch ab 20:45 Uhr live im Free-TV und Stream zu sehen.

Wo läuft Bayer Leverkusen vs. Fortuna Düsseldorf live in TV und Stream?