Erster Topklub streicht Tuchel von der Kandidatenliste

Thomas Tuchel steht nur noch bis zum Ende der Saison 2023/24 beim FC Bayern unter Vertrag

In wenigen Wochen ist die Amtszeit von Thomas Tuchel beim FC Bayern beendet. Wie es mit dem Trainer nach seinem Aus an der Säbener Straße weitergeht, ist noch unklar. Eine Option, über die bereits spekuliert wurde, steht dem 50-Jährigen mittlerweile nicht mehr zur Verfügung.

Barcelona, Liverpool, Manchester United oder doch Chelsea? Seit seinem feststehenden Aus beim FC Bayern zum Saisonende wurde Thomas Tuchel bereits mit einigen namhaften Klubs in Verbindung gebracht. Der Trainer selbst befeuerte die Gerüchte, indem er erklärte, seine Karriere auf der Bank unmittelbar fortsetzen zu wollen. Die Frage ist nur: Wo?

Eine Option hat sich mittlerweile zerschlagen. Das zumindest berichtet der renommierte Transfer-Insider Ben Jacobs. Er erklärte gegenüber "Caught Offside", dass der Noch-Bayern-Trainer derzeit keine Rolle in den Planungen des FC Chelsea spielt.

Darum wurde Tuchel beim FC Chelsea gehandelt

Über eine Rückkehr Tuchels zu den Londonern wurde zuletzt aus zwei Gründen spekuliert. Zum einen stecken die Blues unter Mauricio Pocchettino in einer schweren Krise. Aktuell liegt die mit vielen Millionen zusammengekaufte Truppe in der Liga nur auf Platz zwölf. Europäischen Fußball wird es an der Stamford Bridge im kommenden Jahr nicht zu sehen geben - es sei denn, das Team schafft den Europa-League-Einzug über den Gewinn des FA-Cups. Hier wartet im Halbfinale mit Manchester City jedoch die größtmögliche Hürde auf die Blues.

Eine mögliche Tuchel-Rückkehr befeuerten zudem auch Gerüchte über das nahende Aus von Klubchef Todd Boehly. Mit ihm hatte sich der Deutsche seinerzeit überworfen. Boehly zog daraufhin die Reißleine und setzte Tuchel vor die Tür - obwohl dieser nur Monate zuvor den Champions-League-Titel holte.

Wunschkandidat des FC Bayern kein Thema in London

Wie Jacobs weiter berichtet, zählt mittlerweile auch José Mourinho nicht mehr zu den Kandidaten, die bei den Chelsea-Bossen auf der Wunschliste stehen. Auch für den Portugiesen wäre ein Wechsel zu den Blues eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte gewesen.

Ebenfalls nicht in Betracht gezogen wird laut Jacobs der vom FC Bayern intensiv beobachtete Roberto De Zerbi. Von Insider-Quellen will der Journalist jedoch erfahren haben, dass der Italiener in den Planungen des FC Chelsea überhaupt keine Rolle spielt. Auch der Name Hansi Flick geistert im Dunstkreis der Blues herum, schreibt Jacobs. Konkrete Entwicklungen in diese Richtung gebe es jedoch nicht, heißt es.