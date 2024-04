Rückschlag bei heißem BVB-Verkaufskandidaten

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Beim BVB könnte sich in der Offensive einiges verändern in der kommenden Saison

Um den Kader für die kommende Saison wieder bestmöglich aufzustellen, braucht Borussia Dortmund frisches Geld. Dieses soll unter anderem auch aus Verkäufen von Spielern kommen. Doch ein Kandidat, der eigentlich zu viel Geld gemacht werden soll, ist anders als zuletzt angenommen wohl doch nicht so begehrt. Ein Rückschlag für den BVB.

Schaut man lediglich auf die Rückrunden-Tabelle der Fußball-Bundesliga, dann belegt Borussia Dortmund den zweiten Tabellenrang hinter den Dominatoren von Bayer Leverkusen. Ein Ausrufezeichen des BVB, der auf die Gesamtsaison gesehen aber "nur" Vierter ist und weiter um die Qualifikation für die Champions League kämpfen muss.

Die Teilnahme an diesem lukrativen Wettbewerb ist auch dringend nötig, denn für kostspielige Transfers werden finanzielle Mittel gebraucht. Unter anderem soll Jadon Sancho dauerhaft verpflichtet werden. Als möglicher Kandidat, um in den Sancho-Transfer verrechnet zu werden - und damit die Ablöse extrem zu drücken - galt bis zuletzt Donyell Malen. Dieser soll bei Sanchos Stamm-Klub Manchester United heiß begehrt sein, hieß es zuletzt immer wieder.

Der Niederländer ist einer der Gewinner der Rückrunde, spielte sich mit starken Leistungen in den Fokus.

Angeblich ist neben den genannten Red Devils auch der FC Arsenal und der FC Liverpool an einer Verpflichtung interessiert, je nach Bericht könnte dem BVB eine Ablöse zwischen 40 und 60 Millionen Euro winken, so war es in verschiedenen Berichten aus England und Deutschland zu lesen.

Doch nach jüngsten Informationen der "Sport Bild" kann der BVB wohl noch nicht so einfach schon grob mit Einnahmen aus einem möglichen Verkauf von Malen planen.

Denn wie das Magazin berichtet, liegt den Dortmundern für den Offensivmann noch "nicht einmal eine Anfrage" vor. Ein Rückschlag im Poker um den dem Vernehmen nach abwanderungswilligen Niederländer.

BVB-Star Malen will sich ins Rampenlicht spielen

Dieser will laut dem Bericht nun die Europameisterschaft in Deutschland nutzen, um sich im Oranje-Trikot noch mehr ins Rampenlicht zu spielen, damit die Top-Klubs am Ende doch zugreifen.

Die Holländer um Malen spielen bei der EURO 2024 in der Gruppenphase gegen Polen, Frankreich und Österreich.

Malens Vertrag beim BVB ist noch 2026 datiert datiert. Immer wieder waren in der Vergangenheit Spekulationen um einen vorzeitigen Abgang aufgekommen.

Malen selbst hatte kürzlich erst in einem Interview mit "Voetbalzone" erklärt, dass es "ein schöner Traum ist, nochmal in der Premier League zu spielen".