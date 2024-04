Hamann kritisiert "fatale Entscheidung" des FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann kritisierte den FC Bayern

Nach der 2:3-Pleite des FC Bayern beim 1. FC Heidenheim ist die Kritik an den Münchnern groß. Ex-Profi Dietmar Hamann teilte nun gegen die Vereinsführung des deutschen Rekordmeisters aus.

"In welche Richtung soll es gehen? In den 12 Monaten, seit Tuchel da ist, spielen sie denselben Fußball", sagte Hamann bei "Sky".

Mit Blick auf Trainer Thomas Tuchel führte er weiter aus: "Uninspirierend, nicht erfolgreich und man hat vor sechs Wochen die fatale Entscheidung getroffen - Dreßen in Absprache mit anderen - dass man sagt nächste Saison ist er nicht mehr der richtige, aber die letzten vier Monate ist es der richtige."

Laut Hamann sei nach der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende der richtige Zeitpunkt gewesen, um sich von Tuchel zu trennen.

"Es hat sich nichts geändert, es hat alles auf Hoffnung beruht. Es ist nicht besser geworden. Jetzt hat Dortmund ihnen letzte Woche den Gefallen getan, dass sie sie in München schlagen. Da hat man die Möglichkeit gehabt, jemanden zu holen, der zehn Tage bis Arsenal hat", so der 50-Jährige.

FC Bayern muss "hoffen und beten"

Ein ersatzgeschwächter FC Bayern hat drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal in der Provinz den nächsten heftigen Tiefschlag hinnehmen müssen. Die Münchner blamierten sich beim Neuling 1. FC Heidenheim trotz Zwei-Tore-Führung und unterlagen verdient mit 2:3 (2:0).

"Jetzt verlierst du in Heidenheim und jetzt werden sie es so durchziehen. Du musst den Trainer holen, wo du die beste Chance hast, gegen Arsenal weiterzukommen", sagte Hamann: "Wenn das jetzt in die Hose geht - wonach es momentan aussieht - hast du eine goldene Möglichkeit verspielt, ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Jetzt können sie nur noch hoffen und beten, dass es am Dienstag funktioniert."