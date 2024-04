HSV droht neuer Umbruch

IMAGO/Oliver Ruhnke

Verlassen Benes und Reis den HSV zur nächsten Saison?

Fußball-Zweitligist Hamburger SV kämpft in dieser Saison erneut um den Aufstieg, als aktueller Tabellenvierter stehen die Chancen allerdings nicht allzu gut. Sollte das Saisonziel verpasst werden, droht dem HSV ein neuerlicher Umbruch im Kader.

Gleich mehrere HSV-Profis stehen nach "kicker"-Angaben vor einem Abschied, sollte der Nordklub den Aufstieg in die Bundesliga auch im sechsten Anlauf verpassen. Demnach droht dem Hamburger SV vor allem der Abschied von Top-Scorer Laszlo Benes.

Der slowakische Nationalspieler ist mit 13 Toren und elf Vorlagen in 24 Zweitligaspielen in dieser Saison der Dreh- und Angelpunkt für die Rothosen. Zwar läuft sein im Sommer 2022 unterzeichneter Vertrag an der Elbe noch bis 2026, in seinem Arbeitspapier wurde allerdings eine Ausstiegsklausel verankert.

Dem Bericht zufolge könnte Benes somit für rund zwei bis drei Millionen Euro wechseln. Auch das Portal "transfermarkt.de" hatte zuvor über einen möglichen Abschied des HSV-Stars berichtet.

Verliert der HSV auch seine Leihspieler?

Ausstiegsklauseln sind zudem in den Verträgen von Robert Glatzel und Ludovit Reis festgeschrieben. Die des Angreifers beträgt Berichten zufolge rund 2,3 Millionen Euro, nachdem im vergangenen Jahr eine Verlängerung zu verbesserten Bezügen vereinbart worden war. Die Klausel von Mittelfeldspieler Reis soll laut "kicker" im Sommer noch bei 6,5 Millionen Euro gelegen haben, aufgrund der nun kürzeren Vertragslaufzeit falle sie nun geringer aus.

Veränderungen könnten bei einem Nicht-Aufstieg auch weitere Kaderplätze betreffen. So wäre ein Verbleib von Salzburg-Leihgabe Ignace van der Brempt nicht länger finanzierbar, gleiches gelte für Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic, der bis 2026 beim russischen Klub FK Rostov unter Vertrag steht.

Mit bislang 48 Punkten rangiert der HSV nach 28 Spieltagen auf dem vierten Platz, bis zum Relegationsplatz fehlt nur ein Zähler. Diesen Platz nimmt derzeit Fortuna Düsseldorf ein. Holstein Kiel (55 Punkte) und Tabellenführer FC St. Pauli (57) sind vorerst enteilt.