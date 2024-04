Unfallschock für Familie von Harry Kane

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Drei Kinder von Harry Kane (FC Bayern) wurden bei einem Unfall verletzt

Große Aufregung für den letztjährigen Sommer-Neuzugang des FC Bayern: Während Harry Kane am Montag gerade mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister auf dem Weg nach London war, hatte seine Familie - genauer: hatten drei seiner insgesamt vier Kinder fast zeitgleich einen Autounfall in München.

Diese Nachricht dürfte Harry Kane so schnell nicht vergessen: Als der Stürmer des FC Bayern zu Beginn der Woche mit seiner Mannschaft auf dem Weg nach London war, um einen Tag später gegen den FC Arsenal in der Champions League anzutreten, bekam der Engländer die Nachricht, dass seine drei Kinder bei einem Autounfall verletzt wurden.

"Bild" berichtet vom Geschehen, das sich auf einer Straße nahe der Isar in München abspielte. Demnach wurde ein schwarzer Mercedes Vito, der Kanes Kinder an Bord hatte, von einem anderen Fahrzeug getroffen, das auf eine Autobahnauffahrt einbiegen wollte.

Betroffen waren demnach der dreijährige Louis, die fünfjährige Vivienne und die siebenjährige Ivy, die allesamt leicht verletzt wurden und zum Checkup mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der im August letzten Jahres geborene Henry war nicht im Auto.

Neben den drei Kane-Kindern und der Fahrerin des Mercedes wurden laut dem Bericht noch weitere fünf Insassen der anderen beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt, denn das Auto, das das Gefährt mit den Kane-Geschwistern rammte, traf noch ein weiteres Gefährt.

Alle Beteiligten wurden in Krankenhäusern behandelt. Die Straße war für Aufräumarbeiten fast zwei Stunden gesperrt, der Schaden soll mehrere Zehntausend Euro betragen haben.

Kane wiederum erfuhr demnach nach der Landung in London vom Unfall seiner Kinder.

In sportlicher Hinsicht beeinflusste ihn das Geschehen nicht, denn als Kane in der 32. Minute zum Elfmeter antreten musste, verwandelte er sicher zum zwischenzeitlichen 2:1 für seinen FC Bayern. Am Ende jedoch mussten sich die Münchner mit einem 2:2 in London begnügen. Im Rückspiel in der Allianz Arena (17.4., 21 Uhr) muss also ein Sieg her.