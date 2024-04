Bericht: City plant Mega-Angebot für Musiala

IMAGO/Jerry Andre

Jamal Musiala weckt Begehrlichkeiten in England

Beim FC Bayern ist Jamal Musiala in den letzten Monaten mehr und mehr zum Star-Spieler aufgestiegen. Doch ein langfristiger Verbleib in München ist längst nicht ausgemacht. Manchester City bereitet angeblich bereits ein unmoralisches Angebot vor.

Wie das englische Portal "Teamtalk" schreibt, soll der Premier-League-Gigant bereit sein, im kommenden Wechselfenster umgerechnet rund 140 Millionen Euro für den Nationalspieler auf den Tisch zu legen.

City-Trainer Pep Guardiola höchstpersönlich soll der Treiber hinter den Transfer-Bemühungen sein. Der Spanier gilt als großer Musiala-Fan. In Manchester könnte der 21-Jährige langfristig betrachtet die Fußstapfen von Kevin De Bruyne oder Bernardo Silva füllen.

Guardiola soll an Musiala gerade dessen Fähigkeit schätzen, in großen Spielen seine Top-Leistung zu bringen. Ohnehin sehe der Star-Trainer im Sommer die Notwendigkeit, mit neuen Spielern frischen Wind in sein Team zu bringen, heißt es.

FC Bayern erklärt Musiala für unverkäuflich

Der "Independent" hatte zuletzt berichtet, dass Manchester City mit Blick auf Musiala zwei Strategien vorbereitet. Entweder soll schon nach der laufenden Saison ein Angebot erfolgen oder erst im Sommer 2025. Das Interesse der Sky Blues sei "weiter fortgeschritten" als das anderer Mitbewerber.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl betonte kürzlich gegenüber "Sky" derweil, dass Musiala unverkäuflich sei.

"Er soll das Gesicht des FC Bayern in der Zukunft werden. Jamal ist schon ein Spieler, der extrem große Freude bereitet, der extrem Bayern München verkörpert", machte er deutlich und ergänzte: "Das ist einfach eine Intension von uns, ihn zum neuen Gesicht des FC Bayern zu machen."

Beim FC Bayern bemüht man sich deshalb aktuell intensiv um eine Vertragsverlängerung des 2026 endenden Kontrakts. Musiala dürfte im Fall einer Unterschrift zu den Topverdienern an der Säbener Straße aufsteigen.