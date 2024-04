Klare Tendenz bei Leipziger Tormaschine

IMAGO/UWE KRAFT

Lois Openda (r.) spielt eine herausragende erste Bundesliga-Saison

Lois Openda ist alleine mit seinen elf Saisontoren im Kalenderjahr 2024 der Erfolgsgarant bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Insgesamt hat der Stürmer sogar schon 22 Mal in der Liga für die Sachsen getroffen und hat längst alle europäischen Top-Klubs auf sich aufmerksam gemacht.

Seine Leistungen im Rennen um die Champions-League-Qualifikation sind für RB Leipzig Gold wert: Seit Ende Januar hat Lois Openda in 14 Bundesliga-Spielen für die Roten Bullen sagenhafte zwölf Mal getroffen. Das ist sogar ein Tor mehr, als Harry Kane für den FC Bayern im gleichen Zeitraum markiert hat.

Die Treffsicherheit des 24-Jährigen hat dessen Marktwert logischerweise in neue Sphären treiben lassen. Dennoch wird die Interessentenliste an dem Mittelstürmer wohl immer länger.

Wie es in einem jüngsten "Sky"-Bericht hieß, sollen die Vereinsbosse des Tabellenvierten nach derzeitigem Stand aber noch sehr entspannt in der Causa Lois Openda sein.

Die Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier, die sich auf 80 Millionen Euro belaufen soll, greift erst im Sommer 2025. In diesem Jahr können die Roten Bullen über eine Ablösesumme also frei verhandeln. Laut dem TV-Sender steht für Leipzig längst fest, dass Openda unbedingt gehalten werden soll.

Openda steht bis 2028 bei RB Leipzig unter Vertrag

Selbst eine Offerte in der gleichen Höhe wie die genannte Ausstiegsklausel würde RB wohl nicht dazu verleiten, seinen torgefährlichsten Angreifer in diesem Jahr verkaufen zu wollen.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll der belgische Angreifer unbedingt Leipziger bleiben, sollte nicht etwas "völlig Irres auf dem Markt passieren".

Openda ist in sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League auf Anhieb durchgestartet im RB-Trikot. In den beiden Wettbewerben hat er in 37 Einsätzen insgesamt 26 Treffer erzielt.

Er war im Sommer 2023 vom französischen Erstligisten RC Lens an den Leipziger Cottaweg gewechselt und dabei einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.