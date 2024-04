UEFA bestätigt: Sechs deutsche CL-Starter möglich

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Der BVB steht im Halbfinale der Champions League

Durch die Reform der Champions League zur Saison 2024/25 könnte der deutschen Fußball-Bundesliga im anstehenden Fußball-Jahr ein fünfter Startplatz in der europäischen Fußball-Königsklasse ins Haus stehen. Soviel ist schon länger bekannt - nun kam jedoch ans Licht, dass sogar sechs deutsche CL-Starter möglich sind.

Am Dienstagabend buchte mit Borussia Dortmund der erste deutsche Vertreter durch einen 4:2-Sieg gegen Atlético Madrid das Ticket für das Halbfinale der Champions League, am Mittwoch kann mit dem FC Bayern ein zweites Team aus der Bundesliga folgen. Sollte dies geschehen, stünden zumindest die Chancen auf einen fünften Startplatz in der Königsklasse nicht schlecht.

Denn diesen erhalten 2024/25 die beiden Top-Nationen des UEFA-Rankings der laufenden Spielzeit. Aktuell liegt Italien (18,428 Punkte) deutlich auf Rang eins, dahinter liefern sich die Bundesliga (17,214 Punkte) und England (16,750 Punkte) ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Wie die UEFA nun aber gegenüber dem "SID" bestätigte, sind unter Umständen sogar sechs deutsche Teams in der kommenden Champions-League-Spielzeit möglich.

BVB das Zünglein an der Waage

Voraussetzung dafür ist natürlich erst einmal, dass die Bundesliga Rang zwei der UEFA-Wertung ins Ziel rettet, dann dürfte der BVB in der Liga-Tabelle nicht besser als Rang fünf abschneiden - und müsste zudem Champions-League-Sieger werden.

Ein Szenario, das allein auf dem ersten Blick natürlich sehr viele Hürden bietet und wohl graue Theorie bleibt, sollte es allerdings dennoch dazu kommen, würde der BVB als Titelverteidiger ohnehin gesetzt sein, der fünfte Platz der Liga an den Sechstplatzierten gehen. Um diesen Rang streiten sich aktuell Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg und der FC Augsburg.

Wer nun denkt, es geht nicht komplizierter, den belehrt die UEFA allerdings eines Besseren, denn sollten die Westfalen in der Liga Vierter oder besser werden und den Henkelpott gewinnen, geht der Qualifikationsplatz an die UEFA zurück - und der nationale Meister des elftplatzierten Verbandes des UEFA-Rankings würde profitieren. Das wäre derzeit Schachtar Donezk aus der Ukraine, das die Qualifikation umgehen würde.

Die Teilnehmerzahl der Champions League wird zur kommenden Spielzeit von 32 auf 36 Vereine erhöht.