Eberl will Trainersuche "so schnell wie möglich" beenden

IMAGO/Ulrich Wagner

Max Eberl äußerte sich erneut zur Trainersuche des FC Bayern

Der FC Bayern sucht weiter fieberhaft nach einem Nachfolger für Cheftrainer Thomas Tuchel. Am Rande des 1:0-Sieges des deutschen Rekordmeisters im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Arsenal äußerte sich Max Eberl zu dem komplizierten Trainercasting.

Bereits vor dem Viertelfinale in der Königsklasse gegen die Gunners bestätigte Sportvorstand Max Eberl bei "DAZN", dass die Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Coach Thomas Tuchel "in die finale Phase" gehe. Top-Kandidat des deutschen Rekordmeisters soll Bundestrainer Julian Nagelsmann sein, der im Frühjahr 2023 entlassen und von Tuchel beerbt wurde.

Die Gerüchte um eine Rückkehr des 36-Jährigen kommentierte der ehemalige Gladbach-Manager im Anschluss an den 1:0-Sieg des FC Bayern. "Ich habe nie Namen kommentiert, aber nie etwas ausgeschlossen. Wir haben sehr viele Gespräche geführt. Und wir wollen irgendwann unseren Trainer präsentieren, wenn beide Seiten Ja sagen", stellte der 50-Jährige klar.

Eberl will "das Bestmögliche für den FC Bayern"

Angesprochen auf intensive Gespräche mit Nagelsmann und dessen Berater, antwortete Eberl erneut, dass er gar nichts bestätigen wolle. Dennoch drängt der FC Bayern offenbar auf eine zeitnahe Entscheidung in der so wichtigen Trainerfrage. "Wir wollen es so schnell wie möglich machen, weil wir Planungssicherheit haben wollen", sagte er.

Dennoch wolle der Klub "nichts Überstürztes machen, wir wollen das Bestmögliche für Bayern München." Auch Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen und Vereinspräsident Herbert Hainer mahnten zur Ruhe. "Sobald weißer Rauch aufsteigt, werden wir das melden", merkte Hainer zuletzt an.

Neben Julian Nagelsmann werden auch Brighton-Coach Roberto De Zerbi und dem österreichischen Nationaltrainer Ralf Rangnick Chancen auf den Job an der Seitenlinie des FC Bayern eingeräumt.