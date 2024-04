Spekulationen um Guirassy-Wechsel nehmen Fahrt auf

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Verlässt Serhou Guirassy den VfB Stuttgart im Sommer?

Die Anzeichen dafür, dass es Torjäger Serhou Guirassy im Sommer vom VfB Stuttgart weg und in die englische Premier League ziehen könnte, verdichten sich.

Auch der türkische Transfer-Experte Ekrem Konur berichtet via X (vormals Twitter), dass sich der 28 Jahre alte Guineer zur kommenden Saison in Richtung Insel verändern möchte.

Ähnliches hatte zuletzt das Portal "HITC" vermeldet. Demnach wolle sich Guirassy zunächst auf den Saisonendspurt mit dem VfB Stuttgart konzentrieren - und dann den Abflug nach England machen.

Das Interesse dort an dem treffsicheren 1,87-Meter-Mann scheint riesig zu sein. Manchester United, Newcastle United, Tottenham Hotspur, sowie Crystal Palace, die Wolverhampton Wanderers, der FC Fulham und West Ham United sollen sich mit Guirassy beschäftigen.

Auch in der italienischen Serie A und Spaniens LaLiga soll er Begehrlichkeiten geweckt haben. In den vergangenen Monaten wurde Guirassy zudem häufiger als Kandidat des FC Bayern genannt.

VfB Stuttgart: Schnäppchen-Klausel bei Serhou Guirassy

Was den Offensivmann so interessant macht, ist neben seinen sportlichen Leistungen seine Vertragssituation.

Zwar ist Guirassy noch bis 2026 an den VfB Stuttgart gebunden. Sein Kontrakt enthält aber dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von knapp 20 Millionen Euro - ein echter Schnäppchenpreis für einen Spieler, der derzeit bei 27 Treffern in 25 Pflichtspielen 2023/2024 steht und großen Anteil daran hat, dass die Schwaben die Champions-League-Qualifikation so gut wie sicher haben.

Trainer Sebastian Hoeneß gab sich zuletzt mit Blick auf die Guirassy-Gerüchte betont gelassen. "Ich habe mir noch nie Sorgen gemacht und mache es auch gerade nicht. Ich bin einfach froh, dass er so gut in Form ist und dass er bei uns ist." Alles andere werde man "in der Zukunft sehen", so der 41-Jährige.

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bestätigte, dass es "im Hintergrund Gespräche" mit der Spielerseite gebe. Der VfB versuche sein "Bestes, um ihn hierzubehalten".