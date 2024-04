Schalke und Bundesligist im Duell um Mentalitätsspieler

IMAGO/Andreas Schaad - FC Red Bull Salzburg

Mark Gevorgyan ist Thema beim FC Schalke 04 und in der Bundesliga

Bislang ist noch nicht klar, ob der FC Schalke 04 auch in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga spielt. Trotzdem bastelt Sportdirektor Marc Wilmots längst am Kader für die kommende Spielzeit. Nachdem sich die Königblauen mit zwei Neuzugängen laut übereinstimmenden Medienberichten wohl bereits einig sind, gibt es bei einem dritten möglicherweise ein Transferduell, an dem mindestens ein Bundesligist beteiligt ist.

Gut möglich, dass der FC Schalke 04 in den kommenden Tagen und Wochen gleich mehrere Neuverpflichtungen präsentieren wird. Mit Mittelfeldmann William Balikwisha und Linksverteidiger Anton Donkor stehen zwei Transfers wohl so gut wie fest, in Person von Mark Gevorgyan soll nun ein Mentalitätsspieler für die rechte Abwehrseite geholt werden. Das berichtet "fussballtransfers.com".

Gevorgyan ist 18 Jahre alt, wurde in der Jugend von Red Bull Salzburg ausgebildet und spielt derzeit bei Farmteam FC Liefering. Sein Vertrag läuft in diesem Sommer aus. Der frühere DFB-U17-Nationalspieler wäre damit also ablösefrei zu haben.

Beim FC Schalke 04 könnte Gevorgyan auf die erhoffte Spielzeit kommen, die ihm beim FC Liefering zuletzt oft verwehrt blieb.

Aber: Neben dem Zweitligisten soll laut dem Bericht auch der VfL Bochum ein Auge auf den Rechtsverteidiger geworfen haben. Kommt es also zum Transferduell zwischen dem Bundesligisten und den Königsblauen?

Neben den beiden deutschen Vertretern nennt "fussballtransfers.com" noch zahlreiche weitere Interessenten. Aus Österreich ist das Rapid Wien, aus Italien sollen Hellas Verona und US Lecce ein Auge auf den Teenager geworfen haben.

FC Schalke 04: Zwei Transfers schon quasi fix?

Ob sich Gevorgyan also für Schalke entscheidet, ist noch offen. Fast schon klar ist hingegen die Verpflichtung von Linksverteidiger Anton Donkor von Eintracht Braunschweig. Dieser soll laut "Bild" sogar bereits einen Dreijahresvertrag bei den Knappen unterschrieben haben. Eine Ablöse wird nicht fällig, Donkors Arbeitspapier in Braunschweig läuft nach der Saison aus.

"Sky" berichtete zudem, dass auch William Balikwisha von Standard Lüttich vor einem Transfer nach Gelsenkirchen steht, sofern S04 zweitklassig bleibt.

Demnach sind nur noch letzte Vertragsdetails zu klären. Die Ablöse für den zweimaligen Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo beziffert der TV-Sender auf knapp unter einer Million Euro. Balikwishas Vertrag bei Lüttich ist noch bis 2025 datiert.