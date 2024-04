BVB-Star vor Leverkusen-Kracher: "Serie kaputtmachen!"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Salih Özcan (l.) spielt am Sonntag mit dem BVB gegen Bayer Leverkusen

Seit dem vergangenen Wochenende steht Bayer Leverkusen bereits fünf Spieltage vor Saisonende als Deutscher Fußball-Meister fest. Als neuer Bundesliga-Krösus tritt die Werkself am Sonntagabend (ab 17:30 Uhr) bei Borussia Dortmund an. Der BVB will im Rennen um die Champions-League-Qualifikation auch gegen den Tabellenführer unbedingt punkten.

Das betonte im Vorfeld auch Mittelfeldspieler Salih Özcan. Der Deutsch-Türke betonte gegenüber Vereinsmedien zunächst seinen großen Respekt für die Leistungen der Leverkusener, die in der Bundesliga in 29 Partien sagenhafte 25 Siege und vier Remis feierten: "Man muss ehrlich zugestehen, dass die einfach eine überragende Saison spielen. Jeder Neuzugang bei denen hat funktioniert, das gesamte Team funktioniert. Das zeigen sie auch Woche für Woche."

Dennoch peilt Özcan mit seinen Schwarz-Gelben an, am Sonntag einen Heimsieg zu holen und der Elf von Startrainer Xabi Alonso somit die erste Saisonniederlage zuzufügen: "Wir versuchen am Sonntag, einfach unser Spiel zu machen und die nächsten drei Punkte einzufahren. Es ist sehr wichtig für uns und wir können den Leverkusenern da die Siegesserie kaputt machen."

Özcan selbst hofft dabei auf einen Einsatz von Beginn an für Borussia Dortmund. In den letzten Wochen, wie auch bei der 4:2-Gala in der Champions League gegen Atlético Madrid, musste sich der 26-Jährige häufig mit der Rolle als Einwechselspieler begnügen.

Özcan zufrieden mit seinen Leistungen für den BVB

"Als Spieler will man jedes Spiel machen. Manchmal ist es schwer zu akzeptieren, dass man nicht spielt. Das gehört auch dazu, vor allem bei so einem großen Verein. Jeder der mich kennt weiß, dass ich immer 100 Prozent gebe. Sowohl im Training als auch wenn ich reinkomme oder von Anfang an spiele", stellte der gebürtige Kölner klar, auch als Einwechselspieler immer vollen Einsatz für den BVB zu zeigen.

Insgesamt steht Özcan in seiner zweiten BVB-Saison bei 30 Pflichtspiel-Einsätze, 17 davon von Beginn an. Seine persönlichen Ambitionen stellt der Mittelfeldmann, in der Hierarchie auf der Sechser-Position zuletzt hinter Emre Can und Marcel Sabitzer geführt, momentan hinten an: "Jetzt ist eine entscheidende Phase für das Team. Ich stelle meine eigenen Bedürfnisse im Moment ehrlich gesagt zur Seite, um das Team weiter zu fördern. Das ist schwer, man will immer spielen. Man will vor allem die Kracher spielen. Wenn es am Ende so ist, dann ist es so. Das muss man dann akzeptieren und weitermachen."

Grundsätzlich blickt Dortmund Nummer 6 aber zufrieden und glücklich auf seine eigenen Performances in den letzten Wochen zurück: "Ich hatte sehr gute Leistungen, auch in der Champions League."