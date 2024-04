Baumgart beschwört letzte HSV-Hoffnung: "Haken nichts ab"

IMAGO/Christian Schroedter

Steffen Baumgart verlor mit dem HSV am Samstag in Kiel

Der Hamburger SV hat nach seiner insgesamt neunten Niederlage der laufenden Saison den Relegationsplatz in der 2. Bundesliga wohl endgültig aus den Augen verloren. Entsprechend groß war der Frust beim HSV nach dem 0:1 gegen Tabellenführer Holstein Kiel.

"Wir hatten die Möglichkeiten und haben sie nicht gemacht. Es ist ärgerlich, wir müssen die Dinger einfach mal machen, die du hast. Den Jungs ist nichts vorzuwerfen, was die Intensität angeht. Sie haben gewollt, sie haben gemacht, aber es ist das Problem, das wir haben. Wir gewinnen halt die Spiele nicht", sagte ein arg bedienter Steffen Baumgart zu seiner bereits dritten Niederlage als HSV-Cheftrainer.

Durch das 0:1 gegen die Kieler Störche, die mehr denn je vom Bundesliga-Aufstieg in diesem Jahr träumen dürfen, ist der Rückstand der Hamburger auf den Dritten Fortuna Düsseldorf auf satte sechs Punkte angewachsen.

Die Chancen, doch noch den Relegationsplatz zu erreichen sind auf ein Minimum gesunken, zumal die Fortuna auch noch das um 16 Treffer bessere Torverhältnis hat.

HSV als nächstes zu Gast in Braunschweig

Baumgart wollte am späten Samstagabend aber noch nicht resignieren: "Abhaken tun wir so oder so nichts, weil es vier Spiele sind. Natürlich sieht es nicht gut aus, ich bin auch kein Träumer. Wenn du sechs Punkte Rückstand hast auf Düsseldorf, die können es ja auch und sind in letzter Zeit auch sehr erfolgreich und haben ein besseres Torverhältnis. Wir haken gar nichts ab und trotzdem müssen wir uns der Realität stellen und die Realität sieht im Moment nicht gut aus."

Schon vor Anpfiff hatte Baumgart moniert, dass unter dem Strich schlichtweg die nackten Resultate fehlen, die im Aufstiegskampf in der zweiten Liga entscheidend seien: "Die Ergebnisse fehlen uns und dann stehst du da, wo du stehst. Fünf Spiele vor Schluss braucht man nicht über Pech und Glück zu reden, denn dann steht man genau da, wo man hingehört."

Am kommenden Samstag geht es für die Rothosen mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig weiter, die zuletzt mit einem 3:0-Erfolg in Osnabrück überzeugten.