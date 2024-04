Matthäus glaubt an Trainer-"Überraschung" beim FC Bayern

IMAGO/Dan Weir

Lothar Matthäus hat sich zur Trainersuche des FC Bayern geäußert

Der FC Bayern muss bei der Trainersuche kreativ werden, nachdem zuletzt mehrere Kandidaten abgesagt haben. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich nun für einen ehemaligen Münchner Abwehrspieler als neuen Chefcoach ausgesprochen.

Geht es nach Lothar Matthäus, habe der Argentinier Martín Demichelis durchaus das Zeug, neuer Trainer des FC Bayern zu werden. Das sagte der 62-Jährige in der Sendung "Sky90" am Sonntagabend.

"Vielleicht kommt es auch zu einer Überraschung", sagte Matthäus mit Blick auf die Trainersuche beim deutschen Rekordmeister: "Ich finde Demichelis gar nicht schlecht. Der Name gefällt mir."

Es seien derzeit "viele Namen im Gespräch, die meisten stehen aber unter Vertrag", hob Matthäus hervor. So auch die derzeit gehandelten Unai Emery von Aston Villa und Roger Schmidt von SL Benfica. Obgleich auch Martín Demichelis aufgrund seines bis Ende 2025 gültigen Arbeitspapiers beim argentinischen Klub River Plate nicht ohne Weiteres verfügbar wäre, sei der Ex-Profi ein geeigneter Kandidat, so der TV-Experte.

Matthäus über Demichelis: "Klare Ansage, klare Kante"

"Er hat eine Bayern-Vergangenheit, hat Titel geholt, kommt gut an bei den Spielern und hat das Bayern-Gen. Er hat ja auch für Bayern große Spiele gemacht und große Titel geholt", so die Argumentation des Weltmeisters von 1990.

Matthäus kenne Demichelis noch aus der Zeit, als der ehemalige Innenverteidiger beim FC Bayern gearbeitet hatte. Demichelis spielte von 2003 bis 2010 in München, zudem wirkte er von 2019 bis 2021 als U19-Trainer sowie in der Saison 2021/22 als Coach der zweiten Mannschaft. Dann wagte er den Sprung zurück in die Heimat.

"Wir haben uns häufig gesehen, auch bei Legendenspiel des FC Bayern: ein positiver Typ, der weiß wo er hin will. Klare Ansage, klare Linie", führte Matthäus fort: "Demichelis, wenn es vom Alter her passen würde - Rummenigge will ja eher keinen jungen Trainer und Demichelis ist auch noch nicht so reif und erfahren -, hört sich interessant an."

Martín Demichelis, 43 Jahre alt, konnte in der Saison 2022/23 mit River Plate prompt die argentinische Meisterschaft gewinnen. Anfang März war er schon einmal als Trainer-Kandidat beim FC Bayern ins Spiel gebracht worden. Demichelis entgegnete damals jedoch, River Plate nicht verlassen zu wollen.

Welchen Trainer holt der FC Bayern?

"Bild" zufolge sind ohnehin derzeit andere Namen wahrscheinlicher, um die Nachfolge von Thomas Tuchel anzutreten. Demnach stehen Unai Emery und dessen Premier-League-Kollege Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion inzwischen ganz oben auf der Liste von Sportvorstand Max Eberl.

Zuvor hatten erst Sebastian Hoeneß und Xabi Alonso erklärt, in der kommenden Saison nicht zum FC Bayern wechseln zu wollen. Dann entschied sich auch der Tuchel-Vorgänger Julian Nagelsmann gegen ein zweites Engagement an der Säbener Straße. Der Bundestrainer, mit dem die Bayern Gespräche geführt hatten, unterschrieb beim DFB einen Vertrag bis zur WM 2026.