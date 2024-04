Alonso und Bayern? "Der Zug ist abgefahren"

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Xabi Alonso wird nicht Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern - ob er überhaupt jemals die Münchner trainiert?

Nur zu gerne hätte der FC Bayern seinen ehemaligen Spieler Xabi Alonso im Sommer als Nachfolger von Thomas Tuchel präsentiert. Doch nix da! Alonso entschied sich dafür, bei Bayer Leverkusen zu bleiben. Ein Ex-Manager glaubt sogar, dass der Spanier auf absehbare Zeit nicht in München anheuert.

"Ich glaube, der Zug ist abgefahren bei Alonso, denn ich denke, dass er in einem Jahr eher zu Real Madrid geht, weil Ancelotti dort nur um ein Jahr verlängert hat. Er ist jetzt vielleicht noch nicht bereit für einen ganz großen Klub und will sich noch weiterentwickeln und dann würde es schon passen, dass er in einem Jahr nach Madrid geht", sagte der frühere Schalke-Manager Horst Heldt in der Sendung "Sky 90" über eine mögliche Alonso-Zukunft beim FC Bayern.

Die Münchner seien in ihrem Werben um den Leverkusen-Coach "zu spät dran" gewesen und hätten den Zeitpunkt "verdattelt", kritisierte Heldt die Klubführung des Rekordmeisters. Er wies zudem darauf hin, dass Sportvorstand Max Eberl erst im März sein Amt angetreten habe, als die Trennung von Thomas Tuchel schon beschlossen war.

"Ich glaube auch nicht, dass sie sich einen Zeitplan aufgestellt haben, wie sie die Themen angehen wollen", so Heldt.

FC Bayern: Matthäus sieht Alonso eher bei Real

Auch Lothar Matthäus ist skeptisch, dass Alonso in näherer Zukunft einmal als Trainer auf der Bayern-Bank Platz nimmt. Der Meistermacher von Bayer Leverkusen habe "intern angedeutet, dass sein Wunsch irgendwann mal ist, Real Madrid zu trainieren. Das ist intern in Leverkusen mal nach außen durchgedrungen. Er hat dort seine größte Zeit gehabt und als Spanier Real Madrid? Das kann man ganz gut verstehen, dass das sein ganz ganz großer Traum ist", sagte der Rekordnationalspieler.

Zwar könnte es passen, dass Alonso vor einem Real-Engagement die Bayern übernehme, so Matthäus. Der "Sky"-Experte stimmte gleichwohl Heldts Einschätzung zu. "Das mit Ancelotti passt aber. Er hat noch ein Jahr Vertrag und Xabi kann noch ein Jahr Champions League spielen und vielleicht noch andere Titel holen, denn die Mannschaft bleibt zusammen und wird nochmal verstärkt."