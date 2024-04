Gerüchte um Jamal Musiala reißen nicht ab

IMAGO/Revierfoto

Jamal Musiala steht noch bis Ende Juni 2026 beim FC Bayern unter Vertrag

Jamal Musiala ist der Spieler des FC Bayern, der das Gesicht des Klubs in den kommenden Jahren prägen kann und soll. An dieser Einschätzung ließen die Klubverantwortlichen in München zuletzt keine Zweifel aufkommen. Ein Umstand, der allerdings wenig daran ändert, dass Spekulationen um die Zukunft des 21-Jährigen beinahe täglich durch den medialen Äther geistern.

In einem Interview mit "Sky" mit der Frage konfrontiert, ob Jamal Musiala unverkäuflich sei, entgegnete Bayerns Sportvorstand Max Eberl unlängst schlicht und einfach: "Ja!".

"Er soll das Gesicht des FC Bayern in der Zukunft werden. Jamal ist schon ein Spieler, der extrem große Freude bereitet, der extrem Bayern München verkörpert", betonte Eberl zudem legte nach: "Das ist einfach eine Intention von uns, ihn zum neuen Gesicht des FC Bayern zu machen."

Um zum "Gesicht des FC Bayern" zu werden, müsste sich der deutsche Nationalspieler aber wohl erst einmal über den Sommer 2026 zum deutschen Rekordmeister bekennen. Da dies bislang nicht geschehen ist, reißen auch Gerüchte um potenzielle Abwerbungsversuche nicht ab. Diesmal soll Manchester United sein Glück versuchen.

Wird der FC Bayern bei einem "verlockenden Angebot" schwach?

Laut "fichajes.net" gehört Musiala zu einem Trio, das die Red Devils im Sommer nur zu gerne unter Vertrag nehmen würden. Das Portal ordnet dem Edeltechniker ein Preisschild von etwa 120 Millionen Euro zu, hält einen Abschied aufgrund der Vertragsdauer durchaus für möglich, wenn "ein verlockendes Angebot eintrifft".

Dass das Gerücht auf tönernen Füßen steht, ist allerdings offensichtlich. Zum einen übt ManUnited aktuell wohl kaum enormen Reiz auf die absoluten Toptalente des Fußballs aus, nicht einmal die Teilnahme an der Champions League ist am Old Trafford derzeit garantiert, zum anderen ist fraglich, ob der Klub die genannten Summen aufbringen kann, ohne gegen das Financial Fairplay zu verstoßen.

Zumal dem Bericht zufolge neben Musiala auch noch Frenkie de Jong für rund 70 Millionen Euro vom FC Barcelona und Alessandro Bastoni für etwa 80 Millionen Euro von Inter Mailand verpflichtet werden sollen.