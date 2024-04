Dortmunds Plaudertasche? BVB-Stars frotzeln gegen Füllkrug

IMAGO/H. Langer

Die BVB-Mannschaftskollegen Niclas Füllkrug (l.) und Karim Adeyemi

Seit dem letzten Sommer steht Niclas Füllkrug bei Borussia Dortmund unter Vertrag, ist mit 14 Toren in 38 Pflichtspiel-Einsätzen der beste Torschütze der laufenden BVB-Saison. Bei seinen Mannschaftskollegen hat er sich aber auch längst als wahre Plaudertasche einen zweifelhaften Ruf erworben.

In einem Beitrag auf dem YouTube-Channel verrieten die BVB-Stars Karim Adeyemi und Marius Wolf nun, dass Füllkrug der redseligste aller Dortmunder Spieler sei.

"Es gibt jemanden, der egal wann es ist, immer reden kann: Das ist Niclas Füllkrug. Nörgeln nicht, aber reden einfach, reden über Gott und die Welt, er hat immer ein Thema", sagte Karim Adeyemi auf den Dortmunder Mittelstürmer angesprochen.

Mit einem Grinsen im Gesicht gab der Youngster dann zu, nicht immer mit voller Aufmerksamkeit dabei zu sein, wenn Torjäger Füllkrug in der Dortmunder Mannschaftskabine, auf dem Trainingsgeländer oder sonst wo wieder einmal loslegt. Vor allem, wenn Füllkrug schon in den Morgenstunden auf Gesprächstemperatur kommt: "Dann muss man sich halt entscheiden, ob man das in der Früh mitmachen will oder nicht."

Füllkrug über Nmecha: "Grinst einen immer an"

Die Redseligkeit des 31-Jährigen wurde auch von Marius Wolf bestätigt. Auch Wolf frotzelte dabei gegen Füllkrug, meinte mit einem Augenzwinkern über seinen Teamkollegen: "Ich habe das Problem, dass ich in der Kabine zwei Plätze neben ihm sitze. Das heißt: Ich kriege es immer mit. Manchmal hoffe ich, dass jemand dazu kommt, damit ich mich ausklinken kann."

Füllkrug selbst wurde in dem YouTube-Format ebenfalls auf den Spieler beim BVB angesprochen, der seiner Ansicht nach die beste Laune im Trainingsalltag mitbringen.

Der Mittelstürmer entschied sich dabei für Mittelfeldmann Felix Nmecha und sagte: "Felix versucht jeden Tag mit Energie zu füllen und grinst einen eigentlich auch bei jedem 'Guten Tag' sagen an."

Wie Füllkrug auf die "Plaudertaschen"-Vorwürfe seiner Teamkollegen Adeyemi und Wolf reagierte, ist derweil nicht bekannt.