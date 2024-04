Spektakuläre Gerüchte um Ex-Schalke-Coach Tedesco

IMAGO/Paul Terry

Domenico Tedesco coachte einst den FC Schalke 04

Erst im März verlängerte Domenico Tedesco seinen Vertrag als belgischer Nationalcoach bis 2026. Nun allerdings gibt es Spekulationen um die Zukunft des früheren Cheftrainers des FC Schalke 04 ab der kommenden Saison - und diese haben es durchaus in sich.

Die italienische "Gazetta dello Sport" nennt Tedesco nämlich als Kandidaten bei der AC Milan. Amtsinhaber Stefano Pioli droht im Sommer nach dann fünf Jahren das Aus bei den Rossoneri.

Die bittere 1:2-Derbypleite gegen Stadtrivale Inter Mailand, der sich damit vorzeitig den Scudetto sicherte, soll den Klub-Eignern um US-Investor Gerry Cardinale sauer aufgestoßen sein.

Dass Milan schon fünf Spieltage vor Saisonende in der Serie A nur noch um die goldene Ananas spielt, passt nicht zum Selbstverständnis und den Ambitionen des Renommierklubs, der sich aber immerhin wieder als regelmäßiger Champions-League-Teilnehmer etabliert hat.

Tedesco erfülle das gesuchte Trainerprofil der Milan-Bosse, schreibt die "Gazetta": Jung soll der neue Coach sein, aber bereits auf hohem Niveau erfahren. Er soll mit einem vorgegebenem Budget eine Mannschaft bauen können und Vertreter einer modernen Spielphilosophie mit jungen Akteuren sein, heißt es.

Vom FC Schalke 04 über RB Leipzig und Belgien zur AC Milan?

Neben dem Ex-Coach des FC Schalke 04, der in der Bundesliga auch für RB Leipzig arbeitete, gibt es allerdings offenbar weitere Kandidaten auf Milans Liste. Unter anderem wird in diesem Zusammenhang der Name von Paulo Fonseca genannt. Der Portugiese arbeitete zwischen 2019 und 2021 bei der AS Rom und ist inzwischen in Frankreich beim OSC Lille tätig.

Tedesco hatte zwischen 2017 und Frühjahr 2019 auf Schalke gecoacht und war dann entlassen worden. Es folgten Stationen bei Spartak Moskau und in Leipzig, wo er im September 2022 seinen Hut nehmen musste. Im Februar 2023 trat er sein Amt beim belgischen Verband an.

"Für mich ist es ein Privileg und eine Ehre, Nationaltrainer von Belgien zu sein. Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit den Roten Teufeln", erklärte der 38-Jährige im Zuge seiner jüngsten Vertragsverlängerung.