Schalke-Abschied? Wilmots äußert sich zu Geraerts-Plänen

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

S04-Sportdirektor Marc Wilmots (l.) im Gespräch mit Cheftrainer Karel Geraerts

Der FC Schalke 04 befindet sich nach 30 Spieltagen in der 2. Bundesliga noch immer in latenter Abstiegsgefahr, rangiert in der Tabelle auf einem mangelhaften 13. Tabellenplatz. Dem Klassenerhalt werden in den kommenden Wochen alle weiteren sportlichen und personellen Themen untergeordnet, wie S04-Sportdirektor Marc Wilmots nun erneut betonte. Auch die Frage nach der weiteren Zukunft von Cheftrainer Karel Geraerts.

Zuletzt ploppten Gerüchte rund um den FC Schalke auf, wonach sich die Königsblauen im Sommer wieder einmal nach einem neuen Cheftrainer umschauen müssen. Unabhängig vom Abschneiden in der laufenden Saison soll Karel Geraerts nämlich vor dem Absprung zurück in die belgische Heimat stehen, hieß es in übereinstimmenden Medienberichten.

Der 18-malige belgische Meister FC Brügge soll planen, Geraerts trotz laufenden Schalke-Vertrags bis 2025 zurück zu holen. Für den Verein hatte der 42-Jährige die meiste Zeit als Profi gespielt und eine Rückkehr in den Klub nie kategorisch ausgeschlossen.

Zu den aus Belgien ins Ruhrgebiet herübergeschwappten Spekulationen äußerte sich am Dienstag Geraerts' Landsmann und S04-Sportdirektor Marc Wilmots.

Im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zeigte sich der Eurofighter von 1997 angesprochen auf Karel Geraerts noch betont gelassen: "Er hat noch ein Jahr Vertrag. Wir müssen so schnell wie möglich den Klassenerhalt schaffen, dann setzen wir uns an einen Tisch und klären, wie unser und sein Wunsch aussieht."

FC Schalke 04: Wilmots reagiert auf Trainer-Gerüchte

Gleichzeitig betonte Wilmots, grundsätzlich optimistisch in der Angelegenheit zu sein: "Mir hat er gesagt, dass er sich gut vorstellen kann, hier zu bleiben."

Deutlicher wurde der Schalke-Verantwortliche derweil, als er auf Hein Vanhaezebrouck angesprochen wurde. Dieser wurde rund um die Gelsenkirchener bereits als möglicher Nachfolge-Kandidat gehandelt, sollte Geraerts den FC Schalke 04 tatsächlich nach weniger als einem Jahr schon wieder verlassen.

Über den derzeitigen Cheftrainer des belgischen Top-Klubs KAA Gent meinte Wilmots unmissverständlich: "Hein Vanhaezebrouck wird hier nicht Trainer. An dem Gerücht ist nichts dran."