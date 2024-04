Welzmüller-Brüder verkünden Karriereende

IMAGO/Sven Leifer

Die Brüder Josef (links) und Maximilian Welzmüller beenden ihre Fußballkarriere

Die beiden Brüder Josef und Maximilian Welzmüller beenden ihre aktive Fußball-Karriere am Ende der laufenden Saison. Das teilte ihr Verein, Drittligist SpVgg Unterhaching, am Mittwoch mit.

"Ich möchte mich bei Seppi und Maxi von ganzem Herzen für die vergangenen Jahre bedanken", sagte Sportdirektor Markus Schwabl.

Die Brüder, die beide am 10. Januar 1990 geboren wurden, hören aus "gesundheitlichen Gründen" auf. Josef Welzmüller kämpft mit Knie-Problemen, erlitt mehrere Kreuzbandrisse. Er spielte zehn Jahre bei Unterhaching, davon neun als Kapitän.

Zuletzt promovierte er und war gemeinsam mit Sportdirektor Markus Schwabl als Technischer Direktor in einer Doppelfunktion tätig. Diese Position legt Welzmüller nach Saisonende ebenfalls nieder. "Der Verein wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben", sagte Josef.

Präsident Manfred Schwabl lobte den Innenverteidiger: "Es gibt viele verdiente Spieler in der Geschichte der Spielvereinigung, aber nur wenige hatten so einen Einfluss auf die Vereinskultur." Sportdirektor Markus Schwabl schloss sich an: "Als Kapitän hat Seppi über Jahre die Mannschaft geführt und zusammengehalten, das habe ich so im Fußball noch nie erlebt."

Mittelfeldspieler Maximilian Welzmüller kam bislang auf 248 Spiele in der 3. Liga. 2022 kehrte er vom FC Bayern München II zu Unterhaching zurück. 2023 stiegen die Welzmüllers mit der SpVgg in die 3. Liga auf. Er sei froh, zum Ende nochmals mit seinem Bruder "Seppi" für Haching auf dem Platz gestanden zu haben.