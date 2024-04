Spekulation über Tausch-Deal zwischen Bayern und Bayer

IMAGO/Kolvenbach

Stanisic (2.v.r.) und Tah (re.) verteidigen gegen die Stars des FC Bayern

Während der FC Bayern noch intensiv mit Ralf Rangnick über ein Engagement als Trainer verhandelt, wird im Hintergrund bereits am Kader für die kommende Saison gebastelt. Hier ist zuletzt auch Jonathan Tah von Meister Bayer Leverkusen in den Fokus geraten. Nun gibt es neue Informationen zu einem möglichen Transfer und zudem Spekulationen um einen Tausch-Deal.

Nachdem "Sky" am Mittwoch berichtete, dass der FC Bayern seine Bemühungen um einen Transfer von Jonathan Tah vorantreibe und Gespräche des Rekordmeisters mit den Vertretern des 28-Jährigen angeblich schon stattgefunden hätten, bestätigte "Bild" später die Gerüchte und legte mit weiteren Details nach.

Demnach kann eine Verpflichtung von Tah nur dann noch intensiver vorangetrieben werden, wenn einer der aktuellen Innenverteidiger den Klub verlässt. In München stehen auf der Position in der Abwehrmitte derzeit Matthijs de Ligt, Eric Dier, Dayot Upamecano und Min-jae Kim unter Vertrag. Keiner der vier Profis war unter dem scheidenden Trainer Thomas Tuchel in dieser Saison gesetzt.

Wie der designierte Coach Ralf Rangnick plant, ist noch nicht bekannt. Klar ist laut "Bild" nur, dass die Verantwortlichen einen Innenverteidiger aus dem genannten Quartett verkaufen wollen.

Doch selbst dann wäre ein Transfer von Tah ein kostspieliges Unterfangen, denn der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft noch bis Sommer 2025. Die Bayern müssten also eine Ablöse zahlen.

Umgeht der FC Bayern die hohe Tah-Ablöse?

Noch im letzten Jahr wäre der 28-Jährige via Klausel für 18 Millionen Euro zu haben gewesen, nun sind wohl mindestens 40 Millionen Euro nötig, heißt es. Zu viel für die Münchner, die laut "Bild" nur rund 25 Millionen Euro für Tah ausgeben wollen.

Ist die Verpflichtung damit vom Tisch? Eher nicht. Denn das Boulevard-Magazin spekuliert, dass der FC Bayern einen Tausch-Deal anstreben könnte, um Bayer Leverkusen zu überzeugen. Demnach könnte der derzeit an die Werkself ausgeliehen Josip Stanisic fest bei der Werkself bleiben, wenn Tah dafür günstiger (als besagte 40 Millionen Euro) zu haben wäre.

Stanisic, der im letzten Sommer zu Bayer wechselte und sich dort zuletzt mehr und mehr in die Stammelf spielte, wird von den Leverkusener hoch geschätzt. Der Rechtsverteidiger selbst betonte zudem immer wieder, wie wohl er sich beim neuen Deutschen Meister fühlt.