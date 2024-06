Offiziell! Gladbach bestätigt Neuzugang

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Kevin Stöger wechselt vom VfL Bochum zu Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach hat Kevin Stöger vom VfL Bochum unter Vertrag genommen. Der 30-Jährige wechselt ablösefrei aus dem Ruhrgebiet an den Niederrhein und unterschreibt bei der Fohlenelf einen Vertrag bis Ende Juni 2027. Das bestätigte die Borussia am Dienstag.

"Kevin ist ein gestandener Bundesligaspieler und hat sich bei seinen letzten Stationen zu einem echten Führungsspieler entwickelt", wird Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus auf "borussia.de" zitiert: "Darüber hinaus bringt er viel Torgefahr mit - als Vorbereiter durch kluge Zuspiele, nach Standards und nach Flanken oder auch als Torschütze."

Stöger glänzte 2023/24 mit acht Toren und 13 Vorlagen im Dress des VfL Bochum. Unter anderem hatte der Österreicher mit einem Tor und zwei Vorlagen großen Anteil am Relegationswunder, als der VfL im Rückspiel gegen Fortuna Düsseldorf ein 0:3 aus dem Hinspiel aufholte und sich den Verbleib in der Bundesliga sicherte.

Neuzugang von Borussia Mönchengladbach ist "extrem hungrig"

Stöger hatte sich bereits am Montag in einer Videobotschaft von den Bochumer Fans verabschiedet, sein Wechsel nach Gladbach galt als offenes Geheimnis. "Ich freue mich darauf, die Mannschaft und das Trainerteam persönlich kennenzulernen. Ich will das Maximum herausholen, bin extrem hungrig und habe große Lust darauf, dass wir hier gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben", sagt er.

Bevor er 2022 zum zweiten Mal in seiner Karriere beim VfL Bochum landete, schnürte Stöger die Fußball-Schuhe unter anderem für den VfB Stuttgart, den 1. FC Kaiserslautern, den SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf und den 1. FSV Mainz 05.

Insgesamt zieren bislang 148 Bundesliga-Spiele (17 Tore/25 Vorlagen) und 98 Partien in der 2. Bundesliga (9 Tore/16 Vorlagen) die Vita des Mittelfeldspielers.

Der VfL hatte Stöger bereits in der vergangenen Woche zusammen mit neun anderen Spielern bei einem Teamfrühstück verabschiedet.