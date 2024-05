So wird die Kroos-Nominierung verkündet

IMAGO/Cathrin Mller

Toni Kroos hat im März sein DFB-Comeback gefeiert

Bislang wurde Mittelfeld-Stratege Toni Kroos nicht bei der DFB-"Schnitzeljagd" als einer der EM-Fahrer präsentiert. Dass der Routinier von Real Madrid aber im Kader von Julian Nagelsmann steht, ist aber ausgemachte Sache. Nun kommt heraus, wie Kroos' Nominierung verkündet wird.

Julian Nagelsmann verkündet am Donnerstag (ab 13:00 Uhr im Live-Stream auf sport.de) den kompletten Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im eigenen Land. 18 Auswahlspieler wurden in den vergangenen Tagen bereits bekanntgegeben, allerdings nicht vom DFB, sondern häppchenweise über verschiedene Social-Media-Kanäle.

Die Bekanntgabe der Nominierung von Toni Kroos wird erst bei der offiziellen Präsentation des Kaders vonstatten gehen. Doch auch da hat sich der Verband offenbar etwas Besonderes ausgedacht. Statt direkt die Spielerliste zu veröffentlichen, werden kleine Einspieler gezeigt, wie "ZDF"-Reporter Nils Kaben vorab gegenüber "Bild" verriet.

"Bei der Kadervorstellung für die EM am Donnerstag in Berlin gibt es vom DFB zu jedem Spieler ein kurzes Filmchen, in dem jeweils passende Personen eine acht Sekunden lange Anmoderation machen", so Kaben, der vom DFB für die Kroos-Anmoderation angefragt wurde: "Bei Kroos sind sie zur Überraschung aller auf mich gekommen. Das mache ich dann natürlich mit einem selbstironischen Satz. Dann können alle noch einmal grinsen, und es ist endgültig 2024, nicht mehr 2022."

Toni Kroos wird zum Teil der DFB-Schnitzeljagd

Der Hintergrund: Der "ZDF"-Mann hatte Toni Kroos unmittelbar nach dem Champions-League-Sieg von Real Madrid interviewt. Die Frage ("War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist?") hatte dem Mittelfeld-Star allerdings überhaupt nicht gepasst, der nur genervt entgegnete: "Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich." Kroos hatte das Gespräch daraufhin abgebrochen.

Der Real-Star war zuletzt unterdessen selbst Teil der besonderen Kader-Verkündung des DFB.

In seinem Podcast "Einfach mal luppen" durfte er verraten, dass es sein Mittelfeldkollege Robert Andrich von Bayer Leverkusen ins Aufgebot geschafft hat.