Kane packt über Premierenjahr beim FC Bayern aus

IMAGO/Markus Fischer

Superstar des FC Bayern: Harry Kane

Persönlich hat Harry Kane eine erfolgreiche Premierensaison beim FC Bayern erlebt, aus Teamsicht lief es allerdings nicht nach Plan. Jetzt hat der Rekordeinkauf der Münchner noch einmal auf die vergangenen Monate zurückgeschaut.

44 Tore und zwölf Vorlagen in 45 Pflichtspielen für den FC Bayern - die bisherige Bilanz von Harry Kane kann sich sehen lassen. An der Säbener Straße zweifelt niemand mehr an der Sinnhaftigkeit der 95 Millionen Euro schweren Investition des Vorsommers.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft fühlt sich beim Tabellendritten der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit gut aufgehoben. "Es war bis hierhin eine unglaubliche Erfahrung", schwärmte Kane im Interview mit der UEFA von seinem ersten Jahr beim FC Bayern.

Für einen Verein wie den deutschen Rekordmeister aufzulaufen, "kann einen nur verbessern und auf ein neues Level heben", hob der 30-Jährige hervor.

Beim FC Bayern stünde man "in jedem Spiel unter großem Druck, erfolgreich zu sein", verdeutlichte Kane, der mit 36 Treffern direkt in seiner Debütsaison Torschützenkönig wurde.

Von der höchsten deutschen Spielklasse zeigt sich der Weltklasse-Goalgetter durchaus angetan: "Das Niveau der Spieler und die Qualität der Trainer ist wirklich hoch, das hat mir wirklich Spaß gemacht."

FC Bayern: Harry Kane hat neue Eindrücke "sehr genossen"

Seine Entscheidung, Tottenham Hotspur zu verlassen und ins Ausland zu wechseln, hat Kane bis heute nicht bereut.

"Für mich persönlich war es an der Zeit, in anderen Stadien gegen anderen Mannschaften anzutreten. Diese Erfahrung habe ich sehr genossen", verriet der EM-Teilnehmer, der mit den Three Lions auf Serbien, Dänemark und Slowenien trifft.

Die meisten Stadien der Europameisterschaft kennt Kane nun bereits aus dem Liga-Alltag. Wie emotional es in den Arenen oftmals zugeht, hat ihn begeistert.

"Die Atmosphäre hier gehört mit zu den Besten, in denen ich bislang gespielt habe", betonte der Angreifer, der bei der EURO in den kommenden Wochen eine ähnlich euphorische Stimmung erwartet.