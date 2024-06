DFB-Boss Neuendorf schwärmt von "wunderbarem Start"

IMAGO/Koch/SID/IMAGO/Matthias Koch

Neuendorf mit DFB-Vize Hans-Joachim Watzke in München

Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat sich vom traumhaften EM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mitreißen lassen.

"Ich freue mich für die Spieler, die Herz und Leidenschaft gezeigt haben, für das Trainerteam, für den Fußball in Deutschland. Das war ein wunderbarer Start in das EM-Turnier", sagte der 62-Jährige dem SID und bilanzierte vollauf zufrieden: "Wir haben sportlich eine gute Visitenkarte abgegeben."

Nach dem fulminanten 5:1 der DFB-Auswahl in München über Schottland dachte Neuendorf aber auch über das begeisternde Geschehen auf dem Rasen hinaus. "Ein großer Dank geht auch an die Fans", sagte er und lobte: "Die Stimmung im Stadion und auf den Fanmeilen war fantastisch. Man hat die Wucht gespürt, die der Fußball entfalten kann."

Entsprechend optimistisch blickt der Chef des größten Einzelsportverbandes der Welt auf den weiteren Turnierverlauf mit den nächsten Gruppenspielen gegen Ungarn am Mittwoch in Stuttgart und vier Tage darauf gegen die Schweiz in Frankfurt. "Ich bin sicher", sagte Neuendorf, "dass bei aller Freude die Konzentration hoch bleibt und zuversichtlich, dass wir weitere Erfolge feiern können."

Neuendorf verfolgte das Eröffnungsspiel am Freitagabend in der Münchner Arena an der Seite von DFB-Vize Hans-Joachim Watzke. Die Stimmung war prächtig, auf zahlreichen Bildern sind die beiden lachend und gut gelaunt zu sehen.