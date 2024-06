Ex-Schalker vor Rückkehr nach Deutschland?

IMAGO/GEPA pictures/ Mario Buehner-Weinrauch

Donis Avdijaj spielte einst beim FC Schalke 04

Donis Avdijaj galt einst als vielversprechendes Talent. Das einstige Juwel des FC Schalke 04 spielt mittlerweile in Österreich beim TSV Hartberg. Eine Rückkehr nach Deutschland scheint aber wohl möglich.

Wie die "Bild" berichtet, könnte es Avdijaj im Sommer zu Dynamo Dresden in die 3. Liga ziehen, wahrscheinlich sei dieses Szenario allerdings nicht.

Das Boulevardblatt führt die Vermutungen auf ein Treffen zwischen Avdijaj und Ex-Sportchef Ralf Minge am vergangenen Wochenende in Dresden zurück. Konkreter werden die Gerüchte allerdings nicht.

Im bis 2025 datierten Vertrag von Avdijaj sei eine Ausstiegklausel, die bei unter 150.000 Euro liegen soll, verankert. Eine Summe, die sich Dynamo wohl leisten könnte.

Allerdings peile der 27-Jährige keinen Wechsel in die dritthöchste deutsche Spielklasse an. Avdijaj strebe stattdessen nach höheren Aufgaben und nehme - sollte es im Sommer zu einem Wechsel kommen - eher die 2. Bundesliga ins Visier.

Mit starken Leistungen in der vergangenen Saison hat sich Avdijaj in die Notizbücher einiger Klubs geschossen - nicht nur in Deutschland, heißt es weiter.

In 25 Ligaspielen für den TSV Hartberg erzielte der gebürtige Osnabrücker zuletzt zwölf Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.

Avdijaj in Österreich "ein Unterschiedsspieler"

"Donis ist ein Unterschiedsspieler. Er hat eine Leader-Mentalität entwickelt. Und er hat etwas nicht österreichisches: nie zufrieden zu sein, sich nicht auf Erreichtem auszuruhen", schwärmte Trainer Markus Schopp unlängst.

Das einstige Schalker Jahrhunderttalent, das nach nur zwölf Pflichtspielen für die Knappen zum Weltenbummler statt zum Superstar avancierte, wechselte im Sommer 2023 fest zum TSV Hartberg, für den er bereits 2021/22 sowie ab Januar 2023 auf Leihbasis kickte.

In seinem ersten Profivertrag auf Schalke hatte Avdijaj 2014 auf Anhieb eine fixe Ablöse von 49 Millionen Euro verankert. Den hohen Erwartungen wurde er aber nie gerecht.