Überraschende Bayern-Kehrtwende bei Kim

IMAGO/Ulmer

Min-jae Kim galt beim FC Bayern zuletzt als Wackelkandidat

In der abgelaufenen Spielzeit stand die Innenverteidigung des FC Bayern nicht so stabil wie gewohnt. Deshalb wollen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters das Defensiv-Personal in diesem Sommer austauschen. Zuletzt hieß es, dass bis auf Eric Dier alle zentralen Abwehrspieler zum Verkauf stünden - bei Min-jae Kim stellt sich die Lage aber wohl anders dar.

Hiroki Ito ist schon da, Rückkehrer Josip Stanisic ebenfalls, bald könnte auch noch Jonathan Tah folgen: Beim FC Bayern wird die Hintermannschaft komplett umgebaut.

Im Gegenzug müssen einige Profis ihre Plätze räumen, darunter voraussichtlich Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano. Auch Min-jae Kim, der erst vor einem Jahr für 50 Millionen Euro aus Neapel nach München gewechselt war, galt bislang als Verkaufskandidat.

An seine Top-Leistungen in Italien konnte der Südkoreaner beim FC Bayern nur selten anknüpfen, zur Rückrunde verlor er seinen Stammplatz unter Trainer Thomas Tuchel.

Erste Gerüchte um einen Blitz-Abschied von der Säbener Straße machten die Runde, passend dazu berichtete der "kicker" von "internen Zweifeln" an dem 27 Jahre alten Nationalspieler.

Die "tz" hält nun jedoch dagegen: Demnach "plant die sportliche Führung um Sportvorstand Max Eberl" mit Kim, der sich seinerseits unbedingt "durchbeißen" wolle.

FC Bayern will finanziellen Spielraum vergrößern

Kims Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2028 datiert, de Ligt ist bis 2027 gebunden, Upamecano besitzt einen Kontrakt bis Sommer 2026. Die beiden Letztgenannten versuchen derzeit, sich mit ihren Nationalteams bei der EM in Deutschland zu empfehlen.

Sollten sie verkauft werden, würde der Champions-League-Halbfinalist der vergangenen Saison neuen finanziellen Spielraum für Transfers erhalten. In nahezu allen Mannschaftsteilen stehen personelle Veränderungen an.

Auf welche Innenverteidiger der künftige FCB-Coach Vincent Kompany setzt, werden die kommenden Wochen zeigen. Allem Anschein nach hofft der bereits als Millionen-Flop verschriene Kim dabei auf eine zweite Chance.