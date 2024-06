Mexiko-Klub bereitet angeblich lukrative Haller-Offerte vor

IMAGO/Jose Breton

Verlässt Sébastien Haller den BVB im Sommer?

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steht übereinstimmenden Medienberichten kurz vor der Verpflichtung von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Sollte der Deal des BVB über die Bühne gehen, wäre vor allem für Mittelstürmer Sébastien Haller kaum noch Platz. Nun soll ein Klub aus Mexiko mit einer lukrativen Offerte an den Ivorer herangetreten sein.

Rund zwei Jahre nach seinem Wechsel zum BVB könnte Sébastien Haller im Sommer weiterziehen. Laut "Bild"-Informationen lockt der FC Juarez aus der mexikanischen Liga mit einem überaus lukrativen Angebot.

Angeblich ist der Tabellenzwölfte der vergangenen Saison bereit, dem Afrika-Cup-Sieger im Falle eines Wechsels ein ähnliches Gehalt zu zahlen, das er derzeit bei Borussia Dortmund erhält. Das soll "Bild" zufolge bei ca. zehn Millionen Euro liegen.

Haller soll grundsätzlich einem Wechsel offen gegenüberstehen, sofern die sportlichen und finanziellen Voraussetzungen passen, heißt es.

Letzte BVB-Saison verlief enttäuschend für Haller

Der Revierklub hatte für den Mittelstürmer im Sommer 2022 31,5 Millionen Euro Ablöse an Ajax Amsterdam gezahlt. Noch vor seinem Pflichtspieldebüt für die Borussia war ein Tumor beim Angreifer festgestellt worden. Haller musste daraufhin mehrere Operationen und Chemotherapien überstehen, eindrucksvoll kämpfte er sich im Frühjahr 2023 zurück.

In der Rückrunde der Saison brachte er den BVB mit seinen neun Toren sogar zurück in den Meisterkampf. Am letzten Spieltag verspielten die Dortmunder den möglichen Titel jedoch im Heimspiel gegen Mainz.

Kurz vor der Spielzeit 2023/24 verpflichtete der BVB mit Niclas Füllkrug einen weiteren Mittelstürmer, der den Konkurrenzkampf anheizte. Sébastien Haller kam in der vergangenen Bundesliga-Saison somit nur auf fünf Startelf-Einsätze, ein Treffer gelang ihm in insgesamt 14 Partien nicht.

Da der Champions-League-Finalist Medienberichten zufolge kurz vor der Verpflichtung von VfB Stuttgarts Toptorjäger Serhou Guirassy steht, dürfte im Kader von Neu-Cheftrainer Nuri Sahin trotz seines bis 2026 gültigen Vertrags kaum noch Platz sein für Sébastien Haller. Auch BVB-Eigengewächs Youssoufa Moukoko kämpft in der kommenden Saison um seine Einsatzzeiten.