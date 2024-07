Kult-Trainer lässt mit deutscher EM-Prognose aufhorchen

IMAGO/Jerry Andre

Jubelt die deutsche Nationalmannschaft auch gegen Spanien?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft träumt vom EM-Titel. Kult-Trainer Peter Neururer sieht im bevorstehenden Viertelfinale gegen Spanien das Schlüsselduell.

"Ich hänge mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, wenn wir das Spiel gegen die Spanier gewinnen sollten, werden wir Europameister", wagte Neururer in seiner Kolumne für "wettfreunde.net" eine Prognose.

Spanien hat als einziges Team bei der laufenden Fußball-EM bislang alle vier Spiele gewonnen und gilt auch deshalb als einer der Topfavoriten.

"Was kommt da auf uns zu? Eine unglaubliche Offensive, vom Tempo her überragend geprägt, spielerisch herausragend und mit Yamal auf der rechten Seite ein Offensivspieler, 16 Jahre alt. Einen Tag vorm Finale, was die Spanier hoffentlich nicht erreichen werden, wird Yamal 17 Jahre alt", lobte Neururer den dreifachen Europameister.

Neururer sicher: "... dann haben wir Möglichkeiten"

Die "geballte Offensivkraft" sei "nicht einfach für uns zu verteidigen, aber die Spanier sind zu schlagen. Und zwar dann, wenn man Druck ausübt", analysierte der langjährige Bundesliga-Coach: "Dann, wenn die Innenverteidigung der Spanier, die mit Sicherheit nicht auf höchstem europäischen Niveau spielt, wenn sie unter Druck gerät, dann haben wir Möglichkeiten."

Neururers Schlussfolgerung: "Also es geht darum, dass man mutig nach vorne spielt und hinten natürlich stabil sein muss. Das fängt im Mittelfeld an, da darf ich keinem einzigen Spanier den Platz geben, den sie so lieben. Mit dem Ball können sie was anfangen, jeder Einzelne ein hervorragender Fußballer.

Er hoffe darauf, dass "die deutschen Tugenden" und "vor allem die Kraft des Publikums" für einen Erfolg gegen Spanien reichen. Das Viertelfinale findet am Freitag um 18 Uhr in der Stuttgarter EM-Arena statt. Nicht nur Neururer wird dann gespannt in das Ländle schauen.