BVB-Coach findet Spanien "einen Tick besser"

IMAGO/Laci Perenyi

Schlägt Spanien die DFB-Elf? Ein BVB-Coach gibt eine Einschätzung ab

Am Freitagabend blickt die Fußball-Welt gebannt nach Stuttgart, wenn sich Deutschland und Spanien im EM-Viertelfinale gegenüber stehen. Der deutsch-spanische BVB-Nachwuchscoach Daniel Rios erwartet ein enges Duell zwischen den beiden Titelkandidaten.

"Beide wollen das Spiel machen, werden aber defensiv mehr gefordert werden. Die Mischung aus hohem Pressing, kompaktem Anlaufen und guter Restverteidigung wird für beide Teams eine extrem herausfordernde Aufgabe sein", erklärte der 44-Jährige im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten". "Beide haben ähnliche Stärken, beide sind ballsicher im Spielaufbau, beide werden mehr gegen den Ball arbeiten müssen als bisher. Das wird auch eine Frage der Geduld und der Ausdauer."

Rios, der seit 2016 als Co-Trainer der U19 des BVB fungiert, erwartet ein "sehr schön anzuschauendes Spiel". Seine Begründung für diese These: "Es treffen die beiden Teams aufeinander, die bisher mit Abstand den besten Fußball gespielt haben."

BVB-Coach erwartet "ein sehr interessantes Spiel"

Der Fußballlehrer ergänzte: "So wie ich beide Trainer einschätze, werden beide mutig spielen, vorne attackieren, ihr eigenes Spiel durchdrücken wollen. Dann wird es für die Fans ein sehr interessantes Spiel."

Es sei aber auch ein K.o.-Spiel "mit großer Bedeutung", merkte Rios an. "Vielleicht halten sich beide am Anfang noch etwas bedeckt, weil der Respekt auf beiden Seiten groß ist."

Eine klare Prognose, was den Ausgang der Partie angeht, wollte der BVB-Coach nicht abgegeben: "Vom Niveau her finde ich Spanien einen Tick besser. Aber es ist eine Heim-EM, das ist ein Faktor, der für Deutschland spricht. Ich denke, es kann alles passieren, viele Spieler können diese Partie alleine entscheiden. Am Ende geht es um Kleinigkeiten. Beide Mannschaften müssen an ihre Leistungsgrenze kommen, um die andere zu schlagen."