Rhein-Derby eröffnet Bundesliga-Saison 24/25

IMAGO/Joeran Steinsiek

Die Eröffnungsspiele der 1. und 2. Bundesliga stehen fest

Um 12 Uhr präsentiert die DFL die Spielpläne für die neue Saison in der 1. und 2. Bundesliga. Vorab wurden bereits die beiden Eröffnungsspiele verkündet: Im Oberhaus startet Meister Bayer Leverkusen im Rhein-Derby bei Borussia Mönchengladbach ins Projekt Titelverteidigung, im Unterhaus empfängt Absteiger 1. FC Köln den HSV zum Traditionsduell.

Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte eröffnet Bayer Leverkusen eine Bundesliga-Saison als amtierender Meister. Am Freitag, den 23. August, gastiert die Werkself beim rheinischen Nachbarn Borussia Mönchengladbach. Anstoß ist um 20:30 Uhr.

"Wir freuen uns sehr, dass der Borussia-Park Schauplatz des ersten Bundesligaspiels der neuen Saison ist und wir dementsprechend den Deutschen Meister herausfordern", wurde Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus zitiert.

Bayer war 23/24 zu seiner ersten Meisterschaft gestürmt. Das Team von Erfolgscoach Xabi Alonso wurde darüber hinaus auch Pokalsieger.

In den vergangenen Jahren hatte stets der FC Bayern die jeweilige Spielzeit eröffnet, zwischen 2013 und 2023 wurden die Münchner elf Mal in Folge Meister. Diesmal legt der Rekordchampion am Samstag oder Sonntag los.

1. FC Köln freut sich auf Highlight gegen den HSV

Auch in der 2. Bundesliga steht ein Kracher an: Der 1. FC Köln beginnt die Mission Wiederaufstieg am 2. August daheim gegen den Hamburger SV. Dabei kommt es zum frühen Wiedersehen mit Ex-Trainer Steffen Baumgart, der mittlerweile die Rothosen coacht.

"Ich freu mich richtig drauf. Ein Heimspiel, was soll ich da sagen, das Rheinenergie-Stadion das erste Mal als Trainer zu erleben, ist richtig cool. Und für uns wird das eine super Standortbestimmung, zum Auftakt direkt gegen so einen großen Gegner zu spielen", kommentierte der neue Effzeh-Übungsleiter Gerhard Struber die traditionsreiche Ansetzung.

Die weiteren Begegnungen des 1. Spieltags in beiden Ligen sollen im Laufe der kommenden Stunden via X (vormals Twitter) veröffentlicht werden. Der komplette Spielplan ist dann ab 12:00 Uhr verfügbar.