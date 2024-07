James Rodríguez vor Bundesliga-Rückkehr?

IMAGO/Richard Callis/SPP

James Rodriguez soll das Interesse von Bayer Leverkusen geweckt haben

Das wäre eine echte Transfer-Sensation! James Rodriguez, der von 2017 bis 2019 bereits für den FC Bayern in der deutschen Bundesliga spielte, könnte angeblich ins deutsche Fußball-Oberhaus zurückkehren. Angeblich soll Bayer Leverkusen die Fühler nach dem 32-jährigen Kolumbianer ausgestreckt haben.

Bayer Leverkusen soll daran interessiert sein, James Rodriguez zurück in den europäischen Fußball zu holen. Das berichtet "fichajes.net".

Die Werkself soll demnach die Chance sehen, den weitestgehend jungen Kader mit einem Spieler zu ergänzen, der auf internationaler Bühne bereits große Erfahrungen sammeln konnte, so das Portal. Vor allem Rodriguez' Leistungen bei der aktuell in den USA stattfindenden Copa América sollen für das Interesse ausschlaggebend sein. In drei Partien hat der Kapitän der kolumbianischen Nationalmannschaft drei Treffer aufgelegt.

Am Sonntag (07. Juli, 24:00 Uhr) treten die Cafeteros im Viertelfinale gegen Underdog Panama an.

Leverkusen ist "fichajes.net" zufolge nicht der einzige Klub aus Europa, der ein Auge auf den Routinier geworfen haben soll, namentlich wird aber nur die Werkself genannt.

Rodriguez und Alonso verpassten sich bei Real und dem FC Bayern

In Europa schnürte der Offensivspieler die Schuhe bereits für den FC Porto, die AS Monaco, Real Madrid, die Bayern, den FC Everton und Olympiakos Piräus. Seit Sommer 2023 steht der Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 2014 beim brasilianischen Erstligisten FC Sao Paulo unter Vertrag. Dort endet Rodriguez' aktuelles Arbeitsverhältnis 2025. Finanziell wäre ein Deal für Leverkusen daher wohl nur eine geringe Herausforderung.

Übrigens: Bayer-Trainer Xabi Alonso und Rodriguez verpassten sich in ihrer aktiven Karriere mehrmals knapp. Als Rodriguez 2014 zu Real wechselte, verließ Alonso die Königlichen zum FC Bayern, als James' zweijährige Leihe nach München 2017 begann, beendete Alonso seine Laufbahn.