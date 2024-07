Drei Bayern-Stars für PSG interessant?

IMAGO/Revierfoto

Kingsley Coman (m.) weckt wohl Interesse bei Ex-Klub PSG

Der FC Bayern bemüht sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge intensiv um Xavi Simons von Paris Saint-Germain. Im Gegenzug könnten wohl gleich mehrere Münchner für den französischen Meister interessant werden.

Der FC Bayern arbeitet an einer Verpflichtung von Xavi Simons. Der 21-Jährige ist nach seiner Leihe zu RB Leipzig seit dem 1. Juli wieder offiziell Teil des PSG-Ensembles.

Wie aus einem Bericht des Portals "CaughtOffside" hervorgeht, würden die Pariser den offensiven Mittelfeldspieler nur ungern ziehen lassen. Beide Parteien könnten letztlich aber wohl doch ins Geschäft kommen, da sich der Ligue-1-Klub angeblich wiederum beim FC Bayern bedienen könnte.

In diesem Zusammenhang wird allen voran Kingsley Coman genannt. Der Flügelflitzer gilt durch die sich abzeichnende Verpflichtung von Michael Olise (Crystal Palace) als Abgangskandidat an der Säbener Straße. PSG wird bereits länger mit dem 28-Jährigen in Verbindung gebracht. Coman feierte beim französischen Hauptstadtklub einst sein Profi-Debüt.

Zwei weitere Spieler des FC Bayern ein Thema?

Doch nicht nur der Tempodribbler wird im Bericht von "CaughtOffside" als potenzielle Transfer-Option für PSG genannt.

Die Pariser werden offenbar ebenfalls die Situation von Joshua Kimmich beobachten. Der deutsche EM-Fahrer besitzt an der Isar nur noch ein Arbeitspapier bis 2025. Eine vorzeitige Trennung soll mittlerweile ein denkbares Szenario sein. Der Radiosender "RMC" will ebenfalls vom Interesse aus der Stadt der Liebe erfahren haben.

Spannend: Mit Mathys Tel nennt "CaughtOffside" einen weiteren Spieler des FC Bayern, der bei PSG möglicherweise noch zum Thema werden könnte. Der Youngster soll nicht glücklich darüber sein, sich in der Offensive weiter hinter Platzhirsch Harry Kane anstellen zu müssen.

Allerdings verlängerte Tel seinen Vertrag erst im Frühjahr langfristig bis 2029. Die Münchner planen den 19-Jährigen wohl fest für die Zukunft ein.